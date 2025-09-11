Son Mühür/ Osman Günden - Çiğli Belediyesi, yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte ilçedeki okul kantinlerinde hijyen ve kalite denetimleri gerçekleştirdi. Kurallara uymayan işletmelere yasal işlem başlatıldı.

Kantinler tek tek incelendi

Çiğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kantinlerde habersiz denetimler yaptı. Hijyen kurallarına uyum, ürünlerin tazeliği, gramaj ve fiyat tarifeleri kontrol edildi. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı, vergi levhası, İzmir Kantinciler Odası fiyat listesi, ambalajlı ürünlerin son kullanma tarihleri ve gıda hazırlama alanları titizlikle incelendi.

Ruhsatsız işletmelere işlem

Denetimler sırasında iki kantinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edildi. Bu işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı. Kantin işletmecilerine, uyulması gereken hijyen ve mevzuat kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Başkan Yıldız: “çocuklarımızın sağlığı önceliğimiz”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli. Okul kantinlerinde satılan tüm ürünlerin güvenilir ve hijyenik olması için çalışıyoruz. Hiçbir öğrencinin sağlıksız gıdaya maruz kalmasına izin vermeyeceğiz. Denetimlerimiz kararlılıkla devam edecek” dedi.