Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde kurulan İzmir Sürdürülebilirlik Ağı (İZSA), ilçe belediyeleriyle bir araya gelerek İzmir Sürdürülebilirlik Haritası’nı tanıttı. Yeni dönem çalışmaları kapsamında “Sürdürülebilirlik Koçluğu” programı da başlatıldı.

İzmir için sürdürülebilirlik buluşması

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürülebilirlik çalışmalarını koordine etmek ve yaşam kalitesini artıracak projeleri hayata geçirmek amacıyla kurduğu İzmir Sürdürülebilirlik Ağı (İZSA) kapsamında ilçe belediyeleriyle buluştu.

Kültürpark Gençlik Tiyatrosu’nda düzenlenen toplantıda, İzmir Sürdürülebilirlik Haritası tanıtıldı. Harita, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında yürütülen projelerin etkileşimini artırarak ortak hedeflere ulaşmayı kolaylaştıracak.

Tugay’ın “Sürdürülebilir İzmir” vizyonu genişliyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın “Sürdürülebilir İzmir Vizyonu” doğrultusunda çalışmalar yürüten Sürdürülebilirlik ve Kent Stratejileri Müdürlüğü, sürdürülebilirlik anlayışını ilçe belediyelerine de yayıyor. Amaç; İzmir’in daha yeşil, dayanıklı, çevreci ve refah seviyesi yüksek bir kent haline gelmesi. Bu kapsamda hazırlanan İzmir Sürdürülebilirlik Haritası, ilçelerdeki projelerin birbirini tamamlamasını, ortak veri tabanı oluşturulmasını ve kent genelinde güçlü bir koordinasyon sağlanmasını hedefliyor.

İzmir Sürdürülebilirlik Haritası projeleri buluşturacak

Toplantıda sunum yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilirlik ve Kent Stratejileri Şube Müdürü Emre Uysal, haritanın yerel yönetimler için önemli bir adım olduğunu belirtti. Uysal, “Tüm ilçelerimizle bir sürdürülebilirlik haritası oluşturmayı planlıyoruz. İlçelerin yürüttüğü projelerin amacı, hedef kitlesi, başlama tarihi ve küresel hedeflerle uyumu bu haritada yer alacak. Böylece hangi projelerin nerede yürütüldüğü görülebilecek, benzer çalışmalar birleştirilecek ve eksik alanlar tespit edilecek” dedi.

İZSA’dan “Sürdürülebilirlik Koçluğu” desteği

İZSA, harita çalışmasının yanı sıra ilçe belediyelerine yönelik Sürdürülebilirlik Koçluğu programını da hayata geçirdi. Bu kapsamda yeni sürdürülebilirlik ofislerinin kurulması, mevcut projelerin geliştirilmesi ve uluslararası raporlama süreçlerine kadar uzanan bir destek modeli oluşturuldu.

Emre Uysal, “Bu dönem sürdürülebilirlik koçluğu modelini hayata geçirmek istiyoruz. İstekli belediyelerle sıfırdan başlayıp uluslararası raporlama seviyesine ulaşana kadar birlikte çalışacağız. Hedefimiz, İzmir’in her ilçesinde katma değerli ve sürdürülebilir projelerin çoğalmasını sağlamak” ifadelerini kullandı.

Ortak hedef: yaşanabilir ve yeşil bir İzmir

İzmir Sürdürülebilirlik Ağı, önümüzdeki süreçte ilçe belediyeleriyle iş birliğini artırarak kentin çevresel, ekonomik ve sosyal alanlarda daha dengeli bir yapıya kavuşmasını amaçlıyor. Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilirlik odaklı bu çalışmalarla İzmir’i hem ulusal hem uluslararası düzeyde örnek bir şehir haline getirmeyi hedefliyor.