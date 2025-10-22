Son Mühür/ Merve Turan- Ziyarette İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen, İzmir Planlama Ajansı Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Selin Sayın Kapancı da hazır bulundu. Üç yıldır Türkiye’de görev yaptığını belirten Başkonsolos Tony Huber, İzmir’i “Ege Denizi’nin stratejik noktalarından biri” olarak tanımladı. Kentin tarihsel mirası, limanları ve ekonomik canlılığıyla özel bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Körfez için ortak çevre çalışmaları gündeme geldi

Görüşmede ilk olarak İzmir Körfezi’nin temizliği ve çevresel sürdürülebilirlik konuları ele alındı. Başkonsolos Huber, Avustralya’da özellikle nehir sistemlerini etkileyen alg patlamalarının büyük bir sorun oluşturduğunu söyledi. Başkan Tugay ise benzer çevre sorunlarının iki ülkenin ortak deneyim paylaşımıyla daha etkili çözülebileceğini vurguladı.

Orman yangınları ve iklim mücadelesi masada

İki ülkenin ortak çevresel sorunlarından biri olan orman yangınları da toplantının gündeminde yer aldı. Başkan Tugay, 2020 yılında Avustralya’da yaşanan büyük yangınlar sonrasındaki toparlanma süreci hakkında bilgi aldı. Huber, yangınlarda yaklaşık bir milyar hayvanın hayatını kaybettiğini ve bunun ekosistem açısından ciddi bir kayıp olduğunu belirtti.

COP31 ve EXPO 2027’de iş birliği mesajı

Başkonsolos Huber, 2026 yılında yapılması planlanan COP31 İklim Zirvesi’nin Avustralya’da düzenlenmesinin öngörüldüğünü ifade etti. Başkan Tugay ise iklim değişikliğiyle mücadele, çevre koruma ve sürdürülebilir kentleşme alanlarında Avustralya ile daha yakın iş birlikleri yapılabileceğini söyledi. İzmir Planlama Ajansı Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu da EXPO 2027 İzmir hazırlıkları kapsamında uluslararası bahçelere yer verileceğini belirterek, Avustralya’nın tropik bahçesiyle etkinlikte yer almasının büyük bir katkı sağlayacağını dile getirdi.

Ziyaret karşılıklı iyi niyet mesajlarıyla sona erdi

Görüşme sonunda taraflar, karşılıklı hediye takdiminde bulunarak dostane ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde mesajlar verdi. Başkan Tugay, İzmir’in uluslararası ilişkilerde çevre, turizm ve kültür ekseninde daha aktif bir rol üstlenmeye devam edeceğini ifade etti.