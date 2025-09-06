İzmir’in tarihi semtlerinden Kadifekale’de yaşayan Mardinli kadınlar, kurdukları tandırda ekmek pişirerek hem kültürel mirası yaşatıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Tarihi surların içinde odun ateşinde hazırlanan tandır ekmekleri, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Geleneksel yöntemlerle üretim

Sabahın erken saatlerinde hazırlıklara başlayan kadınlar, gün boyunca tandır başında ekmek pişiriyor. Tuz, su ve maya ile yoğurulan hamurlar, tandırın iç yüzeyine yapıştırılarak pişiriliyor. Zorlu koşullarda sürdürülen bu üretim, hem geçmişten gelen geleneği canlı tutuyor hem de ev ekonomisine destek oluyor.

Olumsuz imajı değiştirme çabası

Semtlerinin yıllardır olumsuz haberlerle gündeme gelmesinden rahatsızlık duyduklarını ifade eden kadınlar, Kadifekale’nin tarihi ve kültürel değerleriyle anılmasını istiyor. Mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla kurdukları tandırlarda ürettikleri ekmeklerle hem misafirperverliklerini hem de kültürlerini sergiliyor.

Tandır ekmeği 20 liradan satılıyor

Sıcak olarak satışa sunulan tandır ekmekleri, tanesi 20 liradan alıcı buluyor. Kadınlar, İzmirlileri hem bu lezzeti tatmaya hem de Kadifekale’nin tarihi atmosferini görmeye davet ediyor.

“Biz kötü insanlar değiliz, misafirperveriz”

55 yaşındaki Felek Bilmez, geçimini tandır ekmeği satarak sağladığını belirtti. Bilmez, “Ekmeklerimizi doğal malzemelerle yapıyoruz. İzmir’in pek çok yerinden gelip alan oluyor. 20 liraya satıyoruz, hem sağlıklı hem de uygun fiyatlı. Ancak semtin adı kötüye çıktığı için insanlar gelmeye çekiniyor. Oysa biz kötü insanlar değiliz, misafirperveriz. Tüm vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz” diye konuştu.