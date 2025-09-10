Son Mühür - İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle basit usulden deftere tabi vergi sistemine geçiş düzenlemesinin küçük esnafı ağır yük altında bırakacağını söyledi. “Vergi ödemeyelim demiyoruz, ama 3 kiloluk yükümüz varken üzerimize 50 kilo yük yüklemeyin” diyen Özkan, kararın esnafı iflasa sürükleyebileceğini belirtti.

Basit usul daraltıldı, gerçek usule geçiş başlıyor

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile basit usulde vergilendirme kapsamı daraltıldı. Başta taksici, dolmuşçu, minibüsçü, servisçi, otobüsçü, bakkal, manav, kasap ve berberler olmak üzere birçok meslek grubu 1 Ocak 2026’dan itibaren gerçek usulde vergilendirilecek. Bu kapsamda esnaf; defter tutmak, gelir ve KDV beyannamesi vermek, belgeleri uzun süre saklamak gibi yükümlülüklerle karşı karşıya kalacak.

“Cumhurbaşkanımızın ayrıntılardan haberi yok”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugüne kadar esnafın yanında olduğunu vurgulayan Özkan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın bu düzenlemenin ayrıntılarından haberi olduğunu düşünmüyorum. Yıllardır basit usulde vergi ödeyen esnaf, bir anda deftere tabi tutuluyor” dedi.

“Yüzde 2-3 denmişti, yüzde 20 KDV ve yüzde 25 vergi çıktı”

Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar ile iki ay önce yaptıkları görüşmede makul oranların konuşulduğunu hatırlatan Özkan, “Bize yüzde 2-3 seviyesinde oranların düşünüldüğü söylenmişti. Ancak öğrendik ki yüzde 20 KDV, yüzde 20-25 gelir vergisi uygulanacak. Bu durumda esnafın kontak kapatması kaçınılmaz olur” ifadelerini kullandı.

“Matematiği bilen görür, bu iş sürdürülemez”

İzmir’de bir ticari taksinin aylık ortalama 7-8 bin TL, İstanbul’da ise 10 bin TL ciro yaptığını belirten Özkan, “Bu ciroya yüzde 20 KDV, yüzde 25 vergi, sigorta, amortisman ve diğer giderler eklenirse bu iş yapılmaz hale gelir. Esnaf iflas eder, korsan taşımacılık patlar” dedi.

“Kayıtlı esnaf yerine korsan denetlensin”

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e seslenen Özkan, “Kayıtlı esnafın üzerine yük bindirmek yerine, her gün milyonlarca lira kazanan korsan taşımacılıkla mücadele edilmeli. Bu araçların kayıtları devletin elinde var, oradan sağlanacak gelir bu düzenlemeden daha fazla olur” diye konuştu.

“Esnafın sesi duyulacak”

Tüm Türkiye’deki odalar ve federasyonun süreci takip ettiğini belirten Özkan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın esnafın sesini duyacağına, bu yanlışın düzeltileceğine ve makul bir vergi düzenlemesi getirileceğine inanıyoruz” dedi.