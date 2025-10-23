İzmir’in Gaziemir ilçesinde, yedi katlı bir apartmanın birinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen dört kişi ve bir köpek, itfaiye ekiplerince merdivenle kurtarıldı. Yangının buzdolabından kaynaklandığı belirlendi.

Dört kişi ve bir köpek kurtarıldı

Yangın, gece saat 01.00 sıralarında Irmak Mahallesi 706. Sokak’ta bulunan bir sitedeki yedi katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Dairenin mutfak kısmından yükselen alevleri gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan dört kişiyle bir köpek, itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveniyle dışarı çıkarıldı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Buzdolabı yangına neden oldu

İlk belirlemelere göre yangının, dairedeki buzdolabının elektrik arızasından kaynaklandığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.