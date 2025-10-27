Son Mühür - Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu öğrencileri, eğitim alanlarına yönelik teknik gezi kapsamında İstanbul’a gitti. Rams Park Stadı’nı ziyaret eden öğrenciler, çim zemin yönetimi hakkında bilgi aldı ve Peyzaj İstanbul Fuarı 2025’te sektör temsilcileriyle buluştu.

Öğrenciler sahadan uygulamalı bilgi edindi

Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu Çim Alan Tesisi ve Yönetimi ile Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı öğrencileri, mesleki bilgilerini pekiştirmek amacıyla İstanbul’a teknik gezi düzenledi. Gezi kapsamında öğrenciler, Galatasaray Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadı’nı ziyaret ederek saha sorumlularından çim zemin yönetimi ve bakım süreçleri hakkında bilgi aldı.

Peyzaj İstanbul Fuarı’nda sektörle buluştular

Bayındır MYO Müdürü Doç. Dr. Ali Salman ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Ertuğrul Balekoğlu eşliğinde gerçekleştirilen gezide öğrenciler, Rams Park ziyareti sonrası Peyzaj İstanbul Fuarı 2025’e katıldı. Fuarda öğrenciler, peyzaj sektörünün önde gelen firmalarıyla tanışarak uygulama teknikleri, bitki çeşitleri ve yeni teknolojiler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

“Her yıl geleneksel olarak düzenliyoruz”

Doç. Dr. Ali Salman, öğrencilerin mesleki gelişimi açısından teknik gezilerin önemine değinerek, “Her yıl öğrencilerimizi ülkemizin farklı şehirlerine götürerek alanlarında uzman kurum ve kuruluşları yerinde inceleme fırsatı sunuyoruz. Bu geziler, öğrencilerimizin teorik bilgilerini uygulamayla birleştirmelerini sağlıyor. Bu geleneği her yıl sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.