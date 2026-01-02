İzmir Serbest Mimarlar Derneği tarafından düzenlenen “Merhaba” Öğrenci Bitirme Projesi Yarışması, genç mimar adaylarının ulusal ve küresel ölçekteki mekânsal sorunlara getirdiği yaratıcı çözümleri bir kez daha görünür kıldı. Bu yıl 102 projenin yarıştığı organizasyonda, Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunları önemli bir başarıya imza attı.

102 proje arasından çifte ödül

İzmir ve çevresinin yanı sıra dünya genelindeki sosyal, çevresel ve ekolojik sorunları odağına alan yarışmada; Batuhan Yaş ve Zeynep Naz Alkan, Doç. Dr. Mauricio Gabriel Morales Beltran koordinatörlüğünde hazırladıkları bitirme projeleriyle iki ayrı ödüle layık görüldü. Genç mimarlar, jüri değerlendirmeleri sonucunda hem kavramsal derinlikleri hem de mekânsal çözümleriyle öne çıktı.

Afet sonrası yaşam için topluluk odaklı tasarım

Batuhan Yaş, Endonezya’nın Aceh bölgesini odağına alan “HavenFlow” adlı projesiyle Sergileme Ödülü’nü kazanarak ilk 10 proje arasına girmeyi başardı. 2004 yılında yaşanan büyük tsunami felaketinin ardından yerinden edilen toplulukların ihtiyaçlarını merkeze alan proje, afet güvenliği ile gündelik yaşamı bir arada ele alıyor.

Tasarımda, geleneksel Aceh mimarisinin izleri modern ve dayanıklı bir yapı sistemiyle buluşturulurken; sel riskine karşı yükseltilmiş strüktür, avlu düzeni, atölye alanları ve pazar mekânlarıyla toplumsal dayanışma ve kültürel süreklilik hedefleniyor.

Galapagos’un kırılgan ekosistemine duyarlı mimari yaklaşım

Zeynep Naz Alkan ise çalışmasını Galapagos Adaları üzerine kurguladı. “CarapEdge” isimli projesiyle Burcu Kundak Özel Ödülü’nü alan Alkan, insan ve doğa arasındaki hassas dengeyi mimari bir araştırma merkezi üzerinden ele aldı.

Falez kenarına askılı platformlar aracılığıyla yerleşen yapı önerisi, araziye minimum müdahale ilkesini benimserken; bilimsel üretim, ekolojik koruma ve sürdürülebilirlik kavramlarını aynı çatı altında buluşturuyor. Proje, jüri tarafından doğaya saygılı yaklaşımı ve yenilikçi mekânsal diliyle tam not aldı.

“Bu yaklaşımlar mimarlık eğitimi açısından çok değerli”

Projelerin koordinatörlüğünü üstlenen Doç. Dr. Mauricio Gabriel Morales Beltran, öğrencilerin küresel ölçekteki çevresel sorunlara ve toplumsal ihtiyaçlara duyarlılıkla yaklaşmasının mimarlık eğitimi açısından son derece kıymetli olduğunu vurguladı. Beltran, bu tür yarışmaların genç mimarların mesleki vizyonlarını geliştirmede önemli bir rol oynadığını ifade etti.