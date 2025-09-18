Son Mühür - İzmir, 6. Interfresh Eurasia Fuarı ile tarım ve gıda sektörünün buluşma noktası oldu. Ancak açılış töreninde bir kare objektiflere yansıdı.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın yan yana oturup zaman zaman kulak kulağa sohbet etmesi, İzmir siyasetinde samimi bir diyalog olarak yorumlandı.

Kimine göre bu kare, yalnızca gündelik bir sohbetin sıcaklığıydı; kimine göreyse İzmir’de siyasetin yumuşayan yüzünü gösteren küçük ama anlamlı bir işaretti. Kulislerde çokça konuşulacak bu görüntü, “siyaset üstü nezaket”in nadir anlarından biri olarak kayda geçti.