Son Mühür/ Beste Temel- Efes Selçuk ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılı, okullardaki altyapı sorunları ve planlama eksiklikleri nedeniyle öğrenciler ve veliler için adeta bir kâbusa dönüştü. Daha önce 19 Mayıs Ortaokulu'nun inşaatının bitirilememesiyle başlayan mağduriyetler, şimdi de Sekizeylül İlkokulu'nun aniden boşaltılmasıyla devam ediyor. Bu duruma sert tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Efes Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, sorumluları eleştirerek duruma çözüm bulunmasını talep etti.

Sekizeylül ilkokulu öğrencileri güçlendirme çalışmaları nedeniyle mağdur oldu

Yeni eğitim döneminin başlamasına çok az bir süre kala, Sekizeylül İlkokulu'nun güçlendirme çalışmalarına alınması kararı velileri ve öğrencileri zor durumda bıraktı. Bu ani kararla birlikte, öğrenciler Atatürk İlkokulu'na yönlendirildi ve ikili eğitime geçilmek zorunda kalındı. Sabahın erken saatlerinde okula gitmek zorunda kalan çocuklar ve onları okula yetiştirmeye çalışan aileler, yaşanan bu plansızlıktan dolayı büyük sıkıntı yaşıyor.

CHP İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, bu duruma ilişkin yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı. Onbaşıoğlu, yaz tatili boyunca yapılması gereken çalışmaların neden son ana bırakıldığını sorgulayarak, "Bu okula güçlendirme yapılması gerektiği yeni mi anlaşıldı? Çocukları evlerinden uzak okullara göndermek hangi mantığa sığar? Sabahın köründe çocuklarını okula götürmek zorunda kalan velilere nasıl bir açıklama yapılıyor?" diyerek yetkililere seslendi. Onbaşıoğlu, planlama hatasının bedelini çocukların ödediğini vurgulayarak, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Yıllardır bitirilemeyen 19 Mayıs ortaokulu inşaatı

Efes Selçuk'taki eğitim sorunu sadece Sekizeylül İlkokulu ile sınırlı kalmıyor. 30 Ekim 2020 depreminde hasar aldığı için kapatılan 19 Mayıs Ortaokulu'nun inşaatı aradan geçen yıllara rağmen hâlâ tamamlanamadı. İpek Onbaşıoğlu, bu durumun da AKP iktidarının ilçedeki temsilcilerinin sözlerinin tutulmadığının bir göstergesi olduğunu ifade etti. Daha önce yaptığı açıklamada okulun eğitim-öğretime yetişmeyeceğini belirttiğini hatırlatan Onbaşıoğlu, o dönemde AKP temsilcilerinin aksini iddia ettiğini ancak şu anda okulda tek bir ders zili bile çalmadığını söyledi. Onbaşıoğlu, "Yine vatandaşı kandırıyor, yine yeni bir tarih, yine yalan politikalar… Biraz gerçekçi olun ve tarih hesaplamanızı düzgün yapın" diyerek yetkililere çağrıda bulundu. Efes Selçuk'taki eğitim camiası, bu plansızlık ve bitmeyen inşaat süreçlerinin bir an önce sona ermesini bekliyor.