Son Mühür/ Beste Temel - İZKİTAP – 6. İzmir Kitap Fuarı’nda düzenlenen “Fikir Söyleşileri”nde konuşan sinema profesyonelleri, “İzmir Seni Seviyorum” projesiyle kentin kültürel belleğini güçlendirecek yeni bir sinema üretim modeli oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Kent ve sinema buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen İZKİTAP – 6. İzmir Kitap Fuarı kapsamında Fikir Gazetesi tarafından gerçekleştirilen “Fikir Söyleşileri” dizisinin konukları, İzmir sinemasının geçmişi, bugünü ve geleceğini tartıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sinema Koordinatörü Emine Uysal, yapımcı Ceylan Samgar, yönetmenler Cenker Ekemen ve Orçun Masatçı, “Kent ve Sinema: İzmir Seni Seviyorum” başlığı altında kente özgü hikayeler üretmenin önemini anlattı.

Kente özgü hikayeler ve sürdürülebilir sinema

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sinema Koordinatörü Emine Uysal, projenin İzmir’in sinematik potansiyelini ortaya çıkarmak açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Uysal, “İzmir Büyükşehir Belediyesi bu sürecin bileşenlerinden biri olabilir ancak sürdürülebilir bir üretim için çok paydaşlı bir yapı gerekiyor. Bu projeyle İzmir’den çıkan filmlerin görünürlüğünü artırmak ve uluslararası alanda tanıtımını sağlamak istiyoruz” dedi.

“İzmir bir fon değil, bir karakter olmalı”

Yapımcı Ceylan Samgar, İzmir’in sinemada hak ettiği yeri alması gerektiğini vurgulayarak, “New York hızın, Paris aşkın, İstanbul karmaşanın şehriyken; İzmir, kültürel çeşitliliğiyle bambaşka bir karaktere sahip. Biz İzmir’i yalnızca fon olarak değil, hikayenin bir kahramanı olarak anlatmak istiyoruz” diye konuştu.

Genç sinemacılara yeni üretim alanı

Samgar ayrıca, sinema sektörünün İstanbul merkezli yapısına dikkat çekti. “İzmir’de yetişen genç sinemacılar genellikle İstanbul’a yöneliyor. Biz tam tersini yaparak üretimimizi İzmir’e taşıdık. Amacımız gençler için yeni bir istihdam ve üretim alanı yaratmak” dedi.

“İzmir sineması için yeni bir başlangıç”

Yönetmen Cenker Ekemen, projenin İzmir için güçlü bir başlangıç olacağını ifade etti: “İzmir’in çok kültürlü yapısı, müziği, mimarisi ve yaşam biçimiyle sinemada özgün bir potansiyeli var. ‘İzmir Seni Seviyorum’ bu potansiyeli sinemaya taşıyacak.”

“Katılımcı bir üretim modeli kuruyoruz”

Yönetmen Orçun Masatçı, projeyle ilgili olarak, “İzmir’in coğrafyasını, insanlarını ve kültürünü ön plana çıkaran, kent belleğine katkı sağlayacak ortak bir üretim modeli üzerinde çalışıyoruz. Bu sürece İzmirli sanatçılar da dahil oluyor” dedi.