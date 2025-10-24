Son Mühür/ Osman Günden - Narlıdere Belediyesi, Cumhuriyet’in 102. yıl dönümünü Çocuk Senfoni Orkestrası konseri, fener alayı ve resmi törenlerle kutlayacak. Başkan Erman Uzun, “Cumhuriyetimize ve vazgeçilmez değerlerine sonsuza dek sahip çıkacağız” dedi.

Narlıdere’de Cumhuriyet coşkusu başlıyor

Narlıdere, Cumhuriyet’in 102’nci yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutlamaya hazırlanıyor. İlçenin dört bir yanında düzenlenecek etkinliklerle Cumhuriyet ruhu yaşatılacak. Program kapsamında konser, fener alayı ve resmi törenler düzenlenecek.

Çocuk Senfoni Orkestrası’ndan Cumhuriyet konseri

Kutlamalar, Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası’nın 25 Ekim Cumartesi günü saat 18.00’de Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi’nde vereceği Cumhuriyet Konseri ile başlayacak. Minik müzisyenler, Cumhuriyet’in 102. yılına özel eserlerle sahne alacak.

Fener alayıyla Cumhuriyet’in ışığı yükselecek

Etkinlikler, 28 Ekim Salı günü saat 13.00’te Demokrasi Meydanı’ndaki çelenk sunum töreniyle devam edecek. Aynı gün saat 19.00’da belediye binası önünden başlayacak fener alayı yürüyüşü, Demokrasi Meydanı’nda son bulacak. Narlıdereliler, ellerindeki meşalelerle Cumhuriyet’in ışığını bir kez daha gökyüzüne taşıyacak.

Resmi tören 29 Ekim’de

Cumhuriyet Bayramı’nın resmi kutlaması, 29 Ekim Çarşamba günü saat 10.30’da Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Törende saygı duruşu, İstiklal Marşı ve öğrencilerin hazırladığı kutlama programı yer alacak.

Başkan Uzun: “Cumhuriyet bizim en büyük emanetimiz”

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, tüm vatandaşları etkinliklere davet ederek şunları söyledi:

“Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahramanlarımızın bizlere emaneti olan Cumhuriyetimizin 102. yaşını büyük bir gururla kutlayacağız. Cumhuriyetimize ve onun vazgeçilmez değerlerine sonsuza dek sahip çıkacağız. Tüm komşularımızı, Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyorum.”