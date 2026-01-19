Son Mühür/ Seçil Ünlü- Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın sosyal medya üzerinden kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle açtığı yüzlerce hakaret davalarına bir yenisi daha eklendi.

Erbaş, İzmirli Sinema Oyuncuları ve Sinema Çalışanları Derneği Başkanı Figen Dülgeroğlu'nun sosyal medya üzerinden kendisine 'Dümbük' dediği gerekçesiyle savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Karakolda ifade veren Dülgeroğlu, hesaplarının çalındığını ve söz konusu paylaşımı kendisinin yapmadığını söyledi.



Hesabım Hacklendi...



Ali Erbaş'ın şikayeti üzerine Bostanlı Polis Merkezi Amirliği’nde ifade veren İzmirli Sinema Oyuncuları ve Sinema Çalışanları Derneği Başkanı Figen Dülgeroğlu, kendisinin 14 yıldır bir sivil toplum kuruluşunun başkanlığını yürüttüğünü ve uzun yıllar devlet memuru olarak görev yapmış emekli bir kişi olduğunu, sosyal medya hesaplarının ve e-devlet şifresinin daha önce izinsiz erişime uğradığını (hacklendiğini) belirterek,

"Şikayete konu edilen paylaşımı ben yapmadım, üzerime atılı isnadı kabul etmiyorum. Ben bir polis çocuğuyum. Bizim şerle, şeytanla işimiz olmaz" diyerek iddiaları kabul etmedi.



Hesaplarımın çalındığını defalarca duyurdum...



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında ifade veren Dülgeroğlu, hesabının çalındığına dair Facebook’a defalarca bildirimde bulunduğunu ancak bir sonuç alamadığını ifadesinde vurguladı.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, benzer paylaşımlar nedeniyle bugüne kadar yüzlerce kişiye tazminat davası açtığı basına yansımıştı.