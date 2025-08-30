İzmir'in Selçuk ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Kaza detayları ve ilk müdahale

Acı olay, Selçuk-Kuşadası karayolu üzerindeki Efes Alt Kapı kavşağında meydana geldi. Selçuk istikametinden Kuşadası'na doğru ilerleyen S.B. idaresindeki kamyon, sol şeride geçiş yaptığı sırada, aynı yönde seyir halinde olan 22 yaşındaki Eren Kasap'ın kullandığı 09 ALZ 329 plakalı motosiklete yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Eren Kasap, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hızla Selçuk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Genç sürücü kurtarılamadı

Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen genç motosiklet sürücüsü Eren Kasap kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kasap'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü S.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kaza ile ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor.