Son Mühür / Osman Günden - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 23.01.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İzmir'in Selçuk ilçesiyle ilgili verilmiş olan sit statüsü değişikliği kararı dikkat çekti. İzmir'in Selçuk ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir taşınmazda sit statüsü 2. derece olarak güncellendi.

Söz konusu kararda ne diyor?

Söz konusu kararda; "İzmir'in Selçuk ilçesi, Atatürk Mahallesi, 1. derece arkeolojik sit alanında, 320 ada 2 parselde bulunan taşınmazın üzerinde sit ilanından önce yapılmış kamuya ait yasal yapılar bulunduğu anlaşıldığında, sit statüsünün 2. derece arkeolojik sit olarak güncellenmesine karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

Tapu kayıtlarına koruma alanı şerhi!

İzmir'in Buca ilçesiyle ilgili karar da dikkat çekti. Söz konusu kararda, "İzmir İli, Buca İlçesi, Kızılçullu Mahallesi'nde yer alan, tapunun 681 ada, 313 ve 401 parsellerinde, Maliye Hazinesi mülkiyetine kayıtlı bulunan, tescilli taşınmazlardaki Hacı Ahmet Susuzlu Camii'nin korunma alanının karar eki krokideki şekliyle uygun olduğuna, korunma alanı olarak belirlenen 681 ada, 400 parsel, 4063 ada, 7-8-9 parseller, 8328 ada, 8 parsel, 149 ada, 43-45 parseller, 690 ada, 11 parsel ile 8460 ada, 1 parselin tapu kayıtlarına "Korunma alanında kalmaktadır." şerhlerinin işlenmesine karar verildi." denildi.