Son Mühür / Atakan Başpehlivan İklim değişikliği kaynaklı afetlere karşı toplulukların dayanıklılığını güçlendirmek amacıyla; İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Toplumlar için İklim Dayanıklılığı' projesini kamuoyuna tanıttı.

Yılmaz Yıldız: Vakıf her yıl 10 milyon insana dokunuyor

Konuşmasına kurumunu tanıtarak, sosyal projeleri dinleyicilere anlatan Zurich Sigorta Türkiye CEO'su Yılmaz Yıldız, "Biz 150 yıllık bir kurum olarak, dünyanın en büyük sigorta kurumlarından biriyiz. Biz Zürih Türkiye olarak, en büyük uluslararası yatırımcılardan biriyiz. Türkiye'ye inanmaya devam edeceğiz. Bu işten büyük keyif alıyoruz. Bizim başarı, sadece finansal sonuçlar değil tüm paydaşlarımıza katma değer yaratmak üzerinedir. Vakıf olarak 110 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Vakıf dünyada karşılık beklemeden sosyal projeleri destekliyor. Vakıf her yıl 10 milyon insanın hayatına katkıda bulunuyor. Tüm dünyada kanal alıcılar ile birlikte dünyada hangi riskler olabilir diye detaylı ve kapsamlı araştırmalar yapıyoruz. Bugüne kadar bu projelere çok ciddi maddi yardımlar ayırdık. Yaklaşık iki milyon insanın hayatıma dokunduk. Projelerimiz büyümeye devam edecek." dedi.

Elvin Sönmez Güler: Kentlerimizdeki sorun derinleşiyor

Proje hedeflerinin mahallede başlayan süreci kente yaymak olarak açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Elvin Sönmez Güler ise şu ifadeleri kullandı: "İklim krizi hepimizin günlük hayatını etkileyen çevresel bir sorun olmaktan çok daha fazlasıdır. Kentlerimizdeki sorun da derinleşiyor. Bu nedenle yerel yönetimleri görevi yalnızca alt yapı üretmek değildir. Asıl sorumluluk yurttaşı özne haline getirmektir. Bilgi paylaşıldığında ve mahalle ölçeğinde örgütlenme olduğunda kentler güçlü hale gelebilir. Hedefimiz mahallede başlayan bu dayanışma sürecini kentin bütününe yaymaktır. Bu projede emeği geçen paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum."