Son Mühür/Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2025-2026 sezonuna Karşıyaka’daki yeni sahnesinde “Çok Tuhaf Soruşturma” oyunu ile başladı. Kapalı gişe sahnelenen oyun, izleyiciden tam not aldı.

Yeni sezon Karşıyaka sahnesinde başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), yeni tiyatro sezonunu Karşıyaka Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde açtı. Ferhan Şensoy’un yazdığı “Çok Tuhaf Soruşturma” adlı oyun, Karşıyakalı sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Oyun, dolu salonda alkışlarla karşılandı.

Üzümcü: “Kendinizi sanatsız, bizi seyircisiz bırakmayın”

Gösterimin ardından sahneye çıkan İzBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü, tiyatro ekibi adına izleyicilere teşekkür etti: “İzmir Şehir Tiyatroları’nda görev alan yüzü aşkın sanat emekçisiyle tiyatroyu sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. Kendinizi sanatsız, bizleri seyircisiz bırakmayın.”

“Çok Tuhaf Soruşturma”ya yoğun ilgi

Türkiye’deki adalet sistemindeki aksaklıkları konu alan kara komedi tarzındaki oyun, Harun Özer yönetiminde sahnelendi. Oyuncu kadrosunda Ayhan Anıl, Bahadır Buyruk, Burak Budak, Mustafa Can Yılmaz, Okan Kam ve Candaş Yılancı yer aldı.

Oyun bu akşam da Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde sahnelenecek. Ayrıca 19 Ekim’de “Soytarılar Okulu” adlı çocuk oyunu Karşıyakalı miniklerle buluşacak. İzBBŞT, Karşıyaka’daki yeni sahnesinde her ayın son iki haftasında perde açmayı sürdürecek.