2’nci Lig Beyaz Grup’ta son 6 maçında sadece 1 puan toplayabilen ve ligin son sırasına demir atan Bucaspor 1928, 9’uncu hafta mücadelesinde kritik bir maça çıkıyor. İzmir temsilcisi, yarın sahasında İnegölspor’u konuk edecek.

Maçın hakemi Asen Albayrak

Yeni Buca Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Asen Albayrak yönetecek. Bucaspor 1928, bu mücadelede sezonun ilk galibiyetini alarak kötü gidişata “dur” demek istiyor.

Teknik Direktör Doğantez: “Taraftarımıza ihtiyacımız var”

Teknik Direktör Tolga Doğantez, takımın içinde bulunduğu süreci değerlendirerek camiaya çağrıda bulundu. Doğantez, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Zor bir dönemden geçiyoruz. Oyuncularım ellerinden geleni yapıyor. İnegölspor maçını kazanıp sezonun ilk galibiyetini almak istiyoruz. Taraftarımızın desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.”

Hedef, yeni bir sayfa açmak

Bucaspor 1928, ligin başından bu yana yaşadığı formsuzluk ve puan kayıplarını geride bırakmak istiyor. Teknik heyet, İnegölspor karşısında alınacak 3 puanın hem moral hem de çıkış açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Maçtan önce son durum

İzmir ekibinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Takımın hafta boyunca yapılan antrenmanlarda yüksek tempoda çalıştığı, özellikle hücum organizasyonlarına ağırlık verildiği öğrenildi.

Taraftarlar büyük destek bekliyor

Bucaspor 1928 taraftar grupları, sosyal medyada yaptıkları çağrılarla tüm Bucalıları maça davet etti. Tribünlerin dolması halinde Yeni Buca Stadı’nda sarı-lacivertli ekibe moral dolu bir atmosferin oluşması bekleniyor.