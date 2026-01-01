Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından hayata geçirilen “Genç Sorular” etkinliği, İsmet İnönü Sahnesi’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Oyuncuları Topluluğu üyeleri katıldı. Gençler, Nazım Hikmet’in kaleme aldığı ve Kuvayi Milliye temasıyla sahneye taşınan “Yolcu” oyununu izledikten sonra oyuncularla buluştu.

Oyunun sahne yolculuğu konuşuldu

Buluşmada oyuncular Şirin Saraçoğlu, Ayhan Anıl ve Efe Ünal ile hem oyuncu hem de nöbetçi rejisör olarak görev alan Deniz Gürzumar, oyunun sahneye hazırlanma sürecini anlattı. Reji yaklaşımı, karakter çözümlemeleri ve prova sürecine ilişkin deneyimler gençlerle paylaşıldı.

Tiyatro ve toplumsal sorumluluk vurgusu

Etkinlik boyunca genç katılımcılar, tiyatro üretim sürecine dair merak ettikleri soruları doğrudan sanatçılara yöneltti. Sohbette tiyatronun toplumsal sorumluluğu, kültürel bellekteki yeri ve seyirciyle kurduğu ilişki üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Etkinlik sezon boyunca sürecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, genç kuşağın tiyatroya olan ilgisini artırmak ve bilinçli seyirci yetişmesine katkı sunmak amacıyla “Genç Sorular” etkinliğini sezon boyunca farklı oyunlar ve katılımcılarla sürdürmeyi hedefliyor.