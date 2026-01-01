Son Mühür/ Merve Turan - “Kadın dostu kent” hedefiyle şekillenen 2025 yılı, İzmirli kadınlar açısından bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti. Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, kriz anlarıyla sınırlı olmayan; yaşamın her alanına yayılan, sosyal ve ekonomik güçlenmeyi merkeze alan politikalarıyla dikkat çekti.

İzmir’de kadınlar 2025’te yalnızca hizmet alan değil, kentin geleceğini şekillendiren özne konumuna yükseldi. Mahalle bostanlarından sığınma evlerine, eğitimden kültür-sanat faaliyetlerine kadar atılan her adımda kadınların ihtiyaçları belirleyici oldu.

Şiddete karşı sıfır tolerans

2025 yılında şiddetle mücadele çalışmaları kent geneline yayıldı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde İzmir turuncuya büründü. Toplu taşımada boş bırakılan koltuklarla “Aramızdan alınan kadınların yeri dolmaz” mesajı verildi.

Güçlenme Durakları ve ilçelerde düzenlenen atölyelerle kadınlara hakları hatırlatıldı. “Eşit İzmir Eşit Dünya” konferansı ile uluslararası dayanışma güçlendirildi. Kadınlar gece saatlerinde durak harici inme hakkı kazanırken, otobüsler acil yardım hattı bilgilendirme alanlarına dönüştürüldü.

Sığınma değil, yeni bir başlangıç

Şiddet mağduru kadınlar için yürütülen çalışmalar barınmayla sınırlı kalmadı. Toplam 45 kapasiteli iki sığınma evinde yıl boyunca 143 kadın ve 79 çocuk güvenli şekilde misafir edildi. Psikolog, avukat ve öğretmen desteğiyle kadınların güçlenmesi sağlanırken, çocukların eğitim süreçleri kesintiye uğramadı.

Toprakla güçlenen kadınlar

Kadınların üretici kimliğini öne çıkaran “Mahalle Bostanları” projesi, 2025’in en somut uygulamalarından biri oldu. Kadifekale, Buca ve Bornova’daki bostanlarda 254 kadın atalık tohumlarla üretim yaptı. Tohumdan sofraya uzanan süreçte kadınlar hem ev ekonomilerine katkı sağladı hem de üretim yoluyla sosyal bağlarını güçlendirdi.

Eğitimle açılan kapılar

Kadın Dayanışma Merkezleri yıl boyunca çok yönlü eğitim alanlarına dönüştü. Yaratıcı yazarlık, diksiyon, fotoğrafçılık ve sinema atölyeleriyle kadınlar kendilerini ifade etme imkânı buldu. Mesleki kurslar, yabancı dil eğitimleri ve sağlık farkındalık çalışmalarıyla kadınların yaşam kalitesi artırıldı.

Eşitlik için gönüllü seferberlik

Toplumsal cinsiyet eşitliğini günlük yaşamın parçası haline getirmek amacıyla “Eşit İzmir” projesi hayata geçirildi. Gönüllü katılımlarla kadınlar ve erkekler eşitlik mücadelesinin aktif birer parçası oldu.

Kenti kadınlar şekillendirdi

“Kentsel Hizmetlerde Kadınların İhtiyaçları Anketi” ile kadınlar, ulaşımdan parklara kadar kentin planlamasında söz sahibi oldu. 2025 yılı sonunda İzmir; kadınların sokaklarında korkusuzca yürüdüğü, ürettiği, sahne aldığı ve yönetime katıldığı bir kent olma yolunda önemli bir mesafe kat etti.