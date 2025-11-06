Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), “Sanat İyileştirir” projesi kapsamında onkoloji servislerinde tedavi gören çocuklara moral olmak amacıyla etkinliklerini sürdürüyor. Proje kapsamında hazırlanan “Pembe Hortum ve Sarman” adlı çocuk oyunu, “2–8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası” dolayısıyla Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde minik izleyicilerle buluştu.

“Tiyatro iyileştirici bir güç taşır”

İzBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Harun Özer, tiyatronun sadece sahne ile sınırlı olmadığını belirterek şunları söyledi: “Perdemizi yalnızca sahnelerimizde açmıyoruz. Onkoloji servisindeki çocuklar için de açıyoruz. Çünkü tiyatro, yalnızca düşünsel ve estetik dünyamıza değil, bedenimize de nefes alma ve iyileşme imkânı sunar. Dezavantajlı grupları önceleyen projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi yönetimine teşekkür ederiz.”

Beş ay süren özel hazırlık

Genel sanat yönetmenliğini Levent Üzümcü’nün üstlendiği İzmir Şehir Tiyatroları, proje kapsamında yaklaşık beş aylık titiz bir hazırlık süreci yürüttü. Bu süreçte oyunun pedagojik uygunluğu incelendi, hastanelerin fiziki koşulları değerlendirildi, çocukların sağlık ve psikolojik ihtiyaçlarına uygun yaklaşım yöntemleri geliştirildi.

Sevgi ve mizahla iyileşme hikâyesi

Tamamen zıt özelliklere sahip iki yakın arkadaşın sevgi ve mizahla birbirlerini kabullenişini konu alan “Pembe Hortum ve Sarman” oyununun yönetmenliğini Dine Altıok ve Sonya Dicle Çetin üstlendi. Dramaturji çalışmalarını Duygu Kankaytsın Çelenk yürüttü. Aksesuar tasarımı ve uygulamaları Can Sevil ile Eylem Özdemir tarafından gerçekleştirildi. Oyunda Rüya Erdoğan ve Zeynep Güngörenler sahne aldı. Projenin sorumluluğunu Utkucan Akkaş, yürütücülüğünü ise Serdar Çalık üstlendi.

Hastane ziyaretleri devam edecek

İzmir Şehir Tiyatroları, hastanelere yönelik bu özel tiyatro etkinliklerini periyodik olarak sürdürerek çocukların moraline ve iyileşme sürecine katkı sağlamayı hedefliyor.