Altay Başkanı Sinan Kanlı, kulübün resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, takımın her maçının artık büyük önem taşıdığını vurgulayarak taraftarlardan destek istedi. Kanlı, yaklaşan Balıkesirspor mücadelesinin ligdeki konum açısından kritik olduğuna dikkat çekti.

Kanlı: "Her maç bir final"

Başkan Kanlı açıklamasında, “Bu hafta itibariyle oynayacağımız tüm maçlar adeta bir final niteliğinde. Alacağımız her puan hem güven hem de geleceğe yön verecek. Teknik ekibimiz ve oyuncularımız en yüksek motivasyon ve disiplinle çalışmalarını sürdürüyor. Büyük Altay’ın büyük taraftarının, bundan sonraki karşılaşmalarda takımımızı yalnız bırakmayacağına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Taraftarlardan tribün desteği talebi

Kanlı, siyah-beyazlıların “12. oyuncusu” olarak nitelendirdiği taraftarlara da çağrı yaptı. Başkan, tribünlerin erken doldurulmasını ve maç öncesinde taraftarların takıma en güçlü şekilde destek olmalarını istedi.

Zorlu hafta: Balıkesirspor mücadelesi

Altay, TFF 3. Lig 4. Grup’ta 10. hafta karşılaşmasında 9 Kasım Pazar günü Balıkesirspor’u konuk edecek. Saat 17.00’de başlayacak mücadele, siyah-beyazlılar açısından kritik bir sınav olacak. Kaybedilecek her puan, rakiplerin sonuçlarına bağlı olarak Altay’ı düşme hattına itebilir.