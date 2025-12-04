Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Ekonomi Üniversitesi, sağlıklı bir gelecek için toprağın hayati önemine vurgu yapmak amacıyla yapımı süren Güzelbahçe kampüsünde fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi. Öğrenciler ve akademisyenlerin katıldığı etkinlikte, defne fidanları hep birlikte toprağa dikilerek doğaya can suyu verildi.

Etkinliğe, öğrenciler ve öğretim üyelerinden oluşan yaklaşık 30 kişilik grubun yanı sıra İEÜ Mütevelli Heyet Üyesi Ayhan Sulak da katıldı. İEÜ Sürdürülebilirlik Ofisi ile Sağlıklı Kampüs Komisyonu iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

“Toprak yaşamın temelidir”

İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, son yıllarda art arda yaşanan orman yangınları ve kuraklığın toprağın değerini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti. Toprağın ekosistemlerin taşıyıcısı ve sürdürülebilir geleceğin temel unsuru olduğuna dikkat çeken Biresselioğlu, üniversite olarak öğrencilerle birlikte somut bir adım attıklarını belirtti.

Biresselioğlu, toprak sağlığının iklim değişikliği, gıda güvenliği ve biyolojik çeşitlilik açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, topraktan elde edilen gıdaların ve barındırdığı canlı yaşamının insanlık için vazgeçilmez olduğunu dile getirdi. Dikilen her fidanın geleceğe bırakılan bir nefes ve umut olduğuna dikkat çekti.

Çevreci kampüs vurgusu

İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Ceylan Öner ise inşaatı devam eden Güzelbahçe kampüsünün çevreci özellikleriyle öne çıktığını söyledi. Yeni kampüsün Ege’nin iklim koşullarına uygun şekilde tasarlandığını, temiz enerji teknolojilerinin kullanılacağını ve enerji verimliliği yüksek binaların yer alacağını ifade etti. Yerleşke içi ulaşımın elektrikli araçlarla sağlanmasının planlandığını aktaran Öner, üniversitenin çevreye duyarlı projelere öncülük etmeyi sürdüreceğini belirtti.

Gelecek nesillere güçlü mesaj

Etkinlikte bir araya gelen öğrenciler ve akademisyenler, fidan dikimiyle çevresel sorumluluğa dikkat çekti. İEÜ, düzenlenen bu etkinlikle hem sürdürülebilirlik hedeflerini hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma kararlılığını ortaya koydu.