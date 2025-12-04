Son Mühür/ Osman Günden - Bornova Belediyesi Altındağ Atatürk STK Yerleşkesi’ni kullanan yüzlerce sivil toplum kuruluşundan biri olan Ege Latin Dansları Spor Kulübü, Dünya Salsa Şampiyonası öncesinde çalışmalarını yerleşke bünyesindeki spor salonunda yoğun tempoda sürdürüyor. Kulüp sporcuları, Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Uluslararası hedefler güçleniyor

ELADA Antrenörü Görkem Çitim, kulübün gelişim sürecinde Bornova Belediyesi’nin sağladığı imkânların belirleyici olduğunu ifade etti. Türkiye Dans Sporları Federasyonu yarışmalarında yetişkinler kategorisinde en fazla lisanslı sporcuya sahip kulüpler arasında yer aldıklarını belirten Çitim, altyapıdan sporcu yetiştirdiklerini ve haftanın üç günü düzenli antrenman yaptıklarını aktardı.

Uluslararası organizasyonlarda yer almanın artık ulaşılabilir bir hedef haline geldiğini vurgulayan Çitim, İstanbul’daki Dünya Salsa Şampiyonası’nın önemli bir başlangıç olduğunu, Milano ve Bologna başta olmak üzere yıl boyunca birçok yurt dışı organizasyonda yer alacaklarını kaydetti.

Sporculardan temsil vurgusu

Kulübün lisanslı sporcuları ve eğitmenleri Ahmet Batuhan Doğu, İrem Özyener ve Başak Toprak, ilk kez katılacakları dünya şampiyonasında Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini belirtti. Sporcular, hazırlık sürecinde sunulan destekten dolayı Bornova Belediyesi’ne teşekkür etti.

Başkan Eşki: STK'lara güçlü destek

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Altındağ Atatürk STK Yerleşkesi’nin spor, kültür ve sanat alanlarında faaliyet gösteren çok sayıda kuruma ev sahipliği yaptığını ifade etti. Yerleşkenin üreten ve gelişen bir Bornova için önemli bir merkez olduğunu belirten Eşki, Ege Latin Dansları Spor Kulübü’nün dünya sahnesine çıkmasının bu imkânların doğru kullanıldığında ortaya çıkan başarıyı gösterdiğini dile getirdi.

Başkan Eşki, Bornova Belediyesi olarak sporcuların ve sivil toplum kuruluşlarının yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak kulüp üyelerine uluslararası yarışmalarda başarılar diledi.