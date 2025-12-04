Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen TTI İzmir kapsamında gerçekleştirilen oturumda konuşan Filiz Ceritoğlu Sengel, Efes Selçuk’un kültürel mirası ve doğal zenginlikleriyle güçlü bir turizm potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Efes Selçuk’un temel yerel yönetim politikalarının turizm ve tarım ekseninde şekillendiğini belirten Sengel, yerel kalkınmada bu iki alanın birlikte ele alınmasının önemli bir avantaj sunduğunu dile getirdi.

Başkan Sengel, toprağın bereketi ile kentin özgün turizm değerlerini bir araya getirerek sürdürülebilir bir model oluşturmaya çalıştıklarını ifade ederek, deneyim ve sürdürülebilir turizmin gün geçtikçe daha fazla önem kazandığını söyledi.

“Değerlerimizi dünyayla buluşturuyoruz”

Oturumda Efes Tarlası Yaşam Köyü Projesi hakkında da katılımcılara bilgi veren Başkan Sengel, projenin üretim, eğitim ve sürdürülebilirlik temelinde şekillendiğini belirtti. Efes Tarlası Yaşam Köyü’nün ziyaretçilere farklı deneyimler sunduğunu kaydeden Sengel, projede Köy Enstitüleri anlayışından ve Cumhuriyet’in erken dönem kırsal kalkınma vizyonundan ilham alındığını ifade etti. Sengel, geçmişten devralınan değerlerin bugüne taşınarak dünyayla paylaşıldığını vurguladı.

Uluslararası görünürlük arttı

Efes Tarlası Yaşam Köyü’nün, sürdürülebilir turizm alanında uluslararası ölçekte kabul gören Green Destination organizasyonunun “En İyi 100 Hikâye Listesi”nde yer almasının önemli bir kazanım olduğunu belirten Filiz Ceritoğlu Sengel, bu başarının Efes Selçuk’un uluslararası alanda daha görünür hale gelmesini sağladığını kaydetti. Sengel, sürece katkı sunan İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve Turizm Ofisi’ne teşekkür etti.