Son Mühür/ Osman Günden - Güzelbahçe Belediyesi, kış aylarının başlamasıyla birlikte daha önce tespiti yapılan dar gelirli ailelerin evlerine kömür dağıtımını başlattı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Gençlik Kulübü’ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, doğalgazı bulunmayan ve sobayla ısınan haneler belirlendi.

“Vatandaş önceliğimizdir”

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, en zor zamanlarda vatandaşın yanında olduklarını vurguladı. Günay, geçtiğimiz yıldan bu yana yapılan saha çalışmalarıyla ihtiyaç sahibi ailelerin tespit edildiğini, bu ailelere yıl içinde farklı desteklerin ulaştırıldığını ifade etti.

Kömür desteğinin yanı sıra soba, baca borusu ve odun gibi temel ısınma ihtiyaçlarının da karşılandığını belirten Günay, ilçedeki 12 mahallede belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere toplam 100 ton kömürün ekipler tarafından evlerine kadar ulaştırıldığını kaydetti. Yardımların, başvuruda bulunan veya belediye tarafından tespit edilen ailelerin kapılarına kadar götürüldüğünü dile getirdi.

Hayırseverlere çağrı

Başkan Günay, Güzelbahçe’de yaşayan hayırsever vatandaşların da kampanyaya destek verebileceğini ifade ederek, yardım kolisi, kömür veya eşya desteği sağlamak isteyenlerin belediyeyle iletişime geçebileceğini söyledi. Kış boyunca “kara kış desteği”nin süreceğini vurguladı.

Destek hattı açık

İhtiyaç sahibi vatandaşlar, Güzelbahçe Belediyesi Gençlik Kulübü’nün (0232) 908 05 35 numaralı telefonundan bilgi ve destek alabiliyor.