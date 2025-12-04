Çiğli’de Görme Engelliler Golbol Turnuvası Farkındalık Yarattı

Son Mühür/ Beste Temel - Çiğli Belediyesi ile Lions Dernekleri iş birliğinde düzenlenen Görme Engelliler Golbol Turnuvası, kıyasıya mücadeleye ve güçlü bir dayanışma ruhuna sahne oldu. Turnuva boyunca sporcuların ortaya koyduğu performans, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Başarılarla dolu gurur tablosu

Türkiye ve Avrupa’da önemli dereceler elde eden sporcular, 2023 Türkiye ikinciliği, 2025 Türkiye ikinciliği ve 2025 Avrupa ikinciliği başarılarıyla turnuvaya damga vurdu. Etkinlik kapsamında oynanan gösteri maçı, tribünlerde unutulmaz anlar yaşattı. Müsabakalar sonunda ödüllerini alan sporcular, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Geniş katılım sağlandı

Turnuvaya Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Çiğli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Nedim Köksal, Bornova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şahin Kardaş, meclis üyeleri, bürokratlar, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ayrıca Uluslararası Lions Dernekleri 118 R Yönetim Çevresi Federasyonu Genel Yönetmeni Arif Çorapçıoğlu, Göz Nurunu Koruma Hizmet Direktörü Halil Sayar ve Güzelyalı-Hatay Lions Derneği Başkanı Turgut Uğraş da tribünlerde yer aldı.

Başkan Yıldız’dan anlamlı mesaj

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, turnuvaya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde böylesine anlamlı bir organizasyonu Çiğli’de gerçekleştirmekten büyük gurur duyuyoruz. Görme engelli sporcularımızın azmi ve başarısı hepimize ilham veriyor. Sporun birleştirici gücüyle engellerin birlikte aşılabileceğini bir kez daha gördük. Çiğli Belediyesi olarak engelli bireylerimizin sosyal hayata ve spora katılımını desteklemeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Farkındalık ve dayanışma vurgusu

Turnuva, engelli bireylerin spordaki gücünü ve potansiyelini ortaya koyarken, toplumda eşitlik, dayanışma ve farkındalık bilincinin güçlendirilmesine katkı sağladı.