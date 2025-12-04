İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık alanda bir kadının darbedildiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine başlatılan soruşturmada, şüpheli kısa sürede yakalandı. Emniyette ifadesi alınan zanlı, yaşananların tartışma sırasında meydana geldiğini öne sürdü.

Ormanlık alanda şiddet iddiası

Olay, dün gündüz saatlerinde Buca Otoban Batı Çıkışı yakınlarındaki ormanlık bölgede yaşandı. Bölgede bulunan bir vatandaş, kadına ait çığlık seslerini duyması üzerine sesin geldiği yöne hareket etti. Cep telefonu kamerasıyla kayda başlayan vatandaş, kimliği belirsiz bir kişinin bir kadına şiddet uyguladığını görüntüledi. Görüntülerde, darbedildiği görülen kadının yardım çığlıkları attığı duyuldu.

Görüntüler soruşturmayı hızlandırdı

Söz konusu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekip, kayıtları inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda E.A. isimli şahıs kısa sürede yakalandı.

Şüpheli aile içi şiddet bürosuna sevk edildi

Gözaltına alınan E.A., işlemleri yapılmak üzere Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine götürüldü. Emniyette verdiği ifadede, darbedilen kadının sevgilisi olduğunu, aralarında tartışma yaşandığını ve boğazını sıktığını kabul ettiği öğrenildi. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları da kaydedildi.

Adliyeye sevk edilecek

Şüpheli E.A.’nın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.