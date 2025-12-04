Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, katılımcı ve nitelikli kamusal alanlar yaratma hedefiyle başlattığı “Güzel İzmir Hareketi” kapsamında, Konak Ballıkuyu'da tamamlanan parkın açılışını gerçekleştirdi. Bölge halkının ve özellikle çocukların yoğun katılımıyla gerçekleşen törende Başkan Tugay, miniklerin coşkulu isteği üzerine mahalleye halı saha ve voleybol sahası yapılması için de söz verdi. Dr. Tugay, "Sizlerin mutluluğu, bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır. İzmir'in her köşesine hizmet götürme sözümüzün arkasındayız," dedi.

Güzel İzmir hareketi kapsamında yeni kamusal alan

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın, kent sakinlerinin kamuya açık mekanlardan daha güvenli ve verimli yararlanmasını amaçlayan Güzel İzmir Hareketi ivme kazanmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Konak Akarcalı Mahallesi 1129 Sokak'ta, 26 Ağustos Okulu'nun hemen arkasında bulunan alanda yapımı tamamlanan Ballıkuyu Parkı, görkemli bir törenle kapılarını açtı. Açılış törenine Başkan Tugay'ın yanı sıra Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, belediye bürokratları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda mahalle sakini katılım gösterdi. Etkinlikte minik ziyaretçilere pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edilirken, yüz boyama gibi eğlenceli aktiviteler düzenlendi.

Katılımcı belediye anlayışı: Parkın adını halk belirleyecek

Açılışa gelen çocuklar, Başkan Tugay'a çiçek takdim ederek teşekkürlerini iletti. Mahalle sakinleriyle yakından ilgilenen Başkan Tugay, bir süre vatandaşlarla sohbet ederek onların talep ve önerilerini dinledi. Parkın inşasında emek harcayan işçilerle de hatıra fotoğrafı çektiren Tugay, bir vatandaşın "Parkın ismi ne olacak?" sorusuna demokratik bir yaklaşım sergileyerek, "Adını siz, yani bölge halkı belirleyin" yanıtını verdi.

Parkın tasarım süreci de bu katılımcı anlayışla şekillendi. Güzel İzmir Hareketi bünyesinde, Şato Binası'nda düzenlenen "Ballıkuyu Parkını Birlikte Tasarlıyoruz" Anne-Çocuk Katılımcı Tasarım Atölyesi ile mahalleli anne ve çocukların beklentileri birebir dinlendi. Toplam 1.350 metrekare büyüklüğündeki park alanında, iki metruk bina kaldırılarak 500 metrekare yeşil alan, 215 metrekare çocuk oyun alanı, 50 metrekare spor alanı ve 130 metrelik yürüyüş yolu oluşturuldu.

Çocuklardan gelen taleplere anında cevap: Halı saha ve voleybol sözü

Bugünün kendisi için en anlamlı günlerden biri olduğunu belirten Başkan Tugay, "Bir süre önce bu bölgenin ihtiyaçlarını sormuştuk. Perihan Hanım ve kızı Elif'in çocuk parkı isteğiyle yola çıktık. Gördüğüm bu tablo, buraya daha çok gelmemiz, daha fazla yatırım yapmamız ve sorunları daha hızlı çözmemiz gerektiğini gösteriyor," dedi. Konuşması sırasında çocuklardan gelen "halı saha istiyoruz" seslerine anında cevap veren Başkan Tugay, "Çocuklarımıza en kısa sürede halı saha yapma sözü veriyorum. Bizim görevimiz, sizler için güzel projeler üretmektir," diye konuştu.

Başkan Tugay'ın bu sözlerinin hemen ardından, başka bir grup minik de voleybol sahası talebinde bulundu. Bu isteği de geri çevirmeyen Tugay, "Bir de voleybol sahası ekleyelim. Biz üzerimize düşeni yaparken, sizden de beklentimiz var: Kendinize iyi bakın, kötü alışkanlıklardan uzak durun ve çalışarak başarılı olun. İçinizden mutlaka ileride belediye başkanı olacak çocuklar çıkacaktır," diyerek gençlere umut aşıladı.

Sosyal ve Altyapı sorunları için kapsamlı çözüm geliyor

Başkan Tugay, bölgenin sadece sosyal alan eksikliğine değil, aynı zamanda kentsel dönüşüm ve altyapı sorunlarına da dikkat çekerek, bu konulara yönelik kapsamlı çalışmaların başlatılacağını müjdeledi. "Hepiniz benim için çok kıymetlisiniz. Nilüfer Başkan'la (Konak Belediye Başkanı) birlikte buraların tüm sorunlarını çözeceğiz. Sadece burası değil, İzmir'in ihtiyacı olan her noktaya ulaşacağız. Sizin mutluluğunuz, bizim başarımızdır," ifadelerini kullandı.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da yaptığı konuşmada, bölgenin acil ihtiyacı olan bu parkın şahane bir tasarımla hayata geçirildiği için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Tugay'a teşekkürlerini sundu. Başkan Mutlu, iki belediyenin Ballıkuyu için birlikte güzel çalışmalara devam edeceğini belirtti.

Güzel İzmir hareketi ile dönüşen alanlar

Güzel İzmir Hareketi ile kent, mahalle mahalle ve sokak sokak iyileştirilmeye devam ediyor. Hareket kapsamında; Karabağlar'da güvenli yaya ulaşımı düzenlemeleri, Çiğli Şirintepe'de atıl alanın çocuk parkına dönüştürülmesi ve trafik düzenlemeleri yapıldı. Ayrıca, Başkanlık konutu olarak kullanılan Şato binası kamusal kullanıma açıldı ve Kıyı-Köşe Programı ile genç tasarımcılar, belediye atölyelerindeki atıl malzemeleri sürdürülebilir yöntemlerle geri dönüştürerek küçük kamusal alanlar yarattı. Başkan Tugay, emeği geçen tüm Büyükşehir personeline teşekkür ederek, "En kısa zamanda yeni tesisler açmak üzere burada olacağız," sözüyle konuşmasını noktaladı.