İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bölümü, 7-13 yaş grubundaki çocuklarda operasyon öncesi kaygıyı azaltmak amacıyla sanal gerçeklik uygulamasını başlattı. Çocuklar, ameliyathaneye girmeden önce taktıkları VR gözlüklerle animasyon filmler izleyip oyunlar oynayarak streslerini geride bırakıyor.

10 yaşındaki Mert Bayrak da ritim bozukluğu nedeniyle girdiği operasyon öncesinde bu yöntemden yararlandı. Annesi Sibel Bayrak, uygulamanın hem çocuk hem de aile açısından rahatlatıcı olduğunu belirterek, “Mert gözlüğü taktıktan sonra oyun oynadı ve stresini büyük ölçüde attı. Biz de gönül rahatlığıyla ameliyata gönderebildik” dedi.

“Bir yıl önce aynı kaygıyı yaşamıştık”

Mert’in daha önce fıtık ameliyatı geçirdiğini hatırlatan anne Bayrak, o dönemde çok zorlandıklarını vurguladı:



“Geçen yıl ameliyata girerken çok gerilmişti ve ağlayarak teslim etmiştim. Bu kez aynı şeyi yaşamaktan korkuyordum. Ancak VR gözlüğü sayesinde hem o sakin kaldı hem de biz rahat ettik.”

Çocuk Kardiyoloji Bölümü Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Rahmi Özdemir, sanal gerçeklik uygulamasını birkaç aydır kullandıklarını ve olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi.

Prof. Dr. Özdemir, “Mert’te yaşamı tehdit edebilecek bir ritim bozukluğu vardı. Anjiyo ile tedavi ettik. Ameliyat öncesinde oldukça gergindi, gözlüğü taktıktan sonra belirgin şekilde rahatladı. Bu yöntem hem çocuk hem de aile için süreci kolaylaştırıyor” ifadelerini kullandı.

Çocuklar cihazlardan korkuyor

Prof. Dr. Özdemir, özellikle 15 yaş altındaki çocukların ameliyathanedeki cihazlardan ürktüğünü ve gerginlik yaşadığını belirtti:



“Çocuklar işlemleri tam olarak anlamadıkları için kaygı duyuyor. 13 yaş altındakiler ağlayabiliyor. Bu durum aileye de yansıyor. Uygulamamızla hem bekleme süreci hem de anesteziye kadar geçen zaman daha kolay hale geliyor.”

Psikiyatri uzmanından önemli uyarı

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Gonca Özyurt, tıbbi işlemler öncesinde yaşanan kaygının çocuklarda öfke ve uyku sorunlarına yol açabileceğini söyledi. Özyurt, “İşleme hazırlık sürecinde çocukların kaygısını azaltmak çok önemli. Balon şişirme, ameliyathaneyi gezdirme gibi yöntemler kullanıyoruz. Sanal gerçeklik gözlüğü ise dikkati farklı bir yöne çekerek kaygıyı azaltıyor” dedi.

Doç. Dr. Özyurt ayrıca, “Ebeveynler sakin olduğunda çocuklar da sakin kalıyor. Bu yöntem, aileyi de çocukları da rahatlatıyor” diye konuştu.