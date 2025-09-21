İzmir’in Urla ilçesindeki Bademler Sanat Köyü, 24 Eylül Çarşamba günü katılımcıları farkındalık yolculuğuna çıkaracak özel bir etkinliğe hazırlanıyor. Saat 13.00’te başlayacak atölyede Zehra Çağlar, meditasyonun temel prensiplerini aktaracak ve günlük yaşamda uygulanabilecek farkındalık pratiklerini paylaşacak.

Neler yapılacak?

Atölye kapsamında meditasyona giriş, nefes teknikleri, farkındalık egzersizleri, kısa sessizlik deneyimi ve yönlendirmeli meditasyon uygulamaları yer alacak. Programın sonunda ise katılımcılar, deneyimlerini paylaşabilecekleri bir çemberde buluşma imkânı bulacak.

Doğayla iç içe farkındalık deneyimi

Bademler Sanat Köyü’nün doğal atmosferinde gerçekleşecek etkinlik, katılımcılara hem doğayla iç içe bir gün geçirme hem de kendi içsel yolculuklarına adım atma fırsatı sunacak. Atölyenin, stres ve kaygıyı azaltma, konsantrasyonu artırma, içsel dinginliği güçlendirme ve farkındalığı geliştirme gibi birçok kazanım sağlaması hedefleniyor.