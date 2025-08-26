İzmir'in Seferihisar ilçesinde, öğle saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun bir müdahale başlatıldı. Alevlerin yayılmasını önlemek için ekiplerin cansiperane mücadelesi devam ediyor.

Seferihisar'da yangın alarmı

Olay, bugün saat 12.00 civarında Seferihisar'ın Beyler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başladı. Yangın ihbarının ardından, bölgeye hızla çok sayıda ekip sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yangına 5 uçak ve 11 helikopterle havadan müdahale ederken, karadan da 21 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 2 dozer ile söndürme çalışmalarına katıldı.

Kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor

Yangına müdahalede, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, itfaiye ekipleri de destek veriyor. Bölgenin coğrafi yapısı ve rüzgarın durumu, alevlerin kontrol altına alınmasını zorlaştırsa da, ekiplerin koordineli çalışması sayesinde yangının daha geniş bir alana yayılması engellenmeye çalışılıyor. Yetkililer, yangını tamamen söndürmek için çabaların aralıksız sürdüğünü ve gelişmelerin anbean takip edildiğini belirtti.