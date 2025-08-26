Altay altyapısında yetişen 20 yaşındaki Hikmet Çolak, geçen sezon teknik direktör Gökhan Karaaslan tarafından disiplinsiz hareketleri gerekçesiyle kadro dışı bırakılmıştı. Son olarak 22 Mart’ta oynanan Altay–Altınordu derbisinde görev alan genç stoper, 83’üncü dakikada oyuna girmiş ancak takım 86 ve 89’uncu dakikalarda yediği gollerle sahadan mağlup ayrılmıştı.

Altay küme düştü, Hikmet affedildi

Altay’ın küme düşmesinin ardından kadroda kapsamlı bir revizyon yaşanırken, genç savunmacı da affedildi. Yeni teknik direktör Ramazan Kurşunlu’nun kamptaki performansından memnun kaldığı Hikmet’i yeniden takıma monte etmeyi planladığı öğrenildi.

Gözler bursa Nilüferspor maçında

Altay, 2 Eylül’de deplasmanda Bursa Nilüferspor ile karşı karşıya gelecek. Hikmet’in bu maçta görev alması halinde tam 165 gün sonra yeniden sahaya çıkması bekleniyor. Siyah-beyazlı taraftarlar ise uzun süredir forma giymeyen genç stoperin performansını merakla bekliyor.