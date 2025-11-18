İzmir Kasaplar Odası Başkanı Melih Şenkara, son dönemde toplu yemek alanlarında yaşanan gıda zehirlenmeleri ve bazı kasaplarda tek tırnaklı hayvan eti vakalarının tespit edilmesi üzerine vatandaşları uyardı. Şenkara, “Dondurulup çözülmüş ürünler daha hızlı bozulabiliyor.

Restoran ve toplu yemek sunan işletmelerin titizlikle çalışması gerekiyor. Ufak karlar uğruna ürünleri uzun süre elde tutmamak gerekir, özellikle et ürünleri günlük olmalı. Vatandaşlar uzun süredir alıştığı ve güvendiği esnafı tercih etsin. Küçük esnaf, ülkemizin ekonomisinin temel direğidir” ifadelerini kullandı.

Et fiyatlarında artış sürüyor

Şenkara, İzmir’de dana karkas et fiyatlarının 500-510 TL bandına ulaştığını belirterek, enflasyonla birlikte artışın devam edebileceğine dikkat çekti.

Karekod uygulamasıyla şeffaflık

35 yıldır İzmir’de kasaplık yapan Ertuğrul Sönmez, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın karekod uygulamasının önemine değindi. Sönmez, “İşletmeler düzenli olarak denetleniyor. Müşterilerimiz karekodu okutarak ürünlerin rapor ve veteriner belgelerini görebilir. Etlerin soğuk zincirle taşınması ve veteriner kontrolünden geçmesi çok önemli.

Et, hem göze hem mideye hitap etmelidir” dedi. Fiyatlarla ilgili bilgi veren Sönmez, kıymanın 700-800 TL, kuşbaşının 750-900 TL ve kuzu etinin 900-1000 TL arasında satıldığını, yağsız et talebinin maliyeti yükselttiğini belirtti.

Günlük ürün ve temizlik vurgusu

38 yıldır pidecilik yapan Bilal Erçin ise hem üretici hem tüketicilere uyarılarda bulunarak, “Kalite tesadüf değildir. Etin günlük olması ve gün içinde tüketilmesi gerekir. Kıymanın günde 2-3 kez taze hazırlanması şart. Ertesi güne ürün bırakmıyoruz” dedi. Erçin ayrıca, işletmelerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlendiğini gösteren belge ve karekodun müşterilerin görebileceği şekilde sergilenmesi gerektiğini vurguladı.

İzmir’de kasap ve pidecilik sektöründe faaliyet gösteren esnaf, vatandaşları alışverişte güvenilir kaynakları tercih etmeleri ve ürünlerin günlük olmasına dikkat etmeleri konusunda bilgilendiriyor. Karekod uygulaması ve şeffaf denetim mekanizmaları, tüketicilerin güvenli alışveriş yapmasını sağlıyor.