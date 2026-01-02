Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Özgür Özel, Ege programı kapsamında İzmir ve Manisa’da vefa ziyaretlerinde bulundu. Yakın akrabasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Özel, Menemen’deki taziye ziyaretinin ardından Manisa’da kabir ziyaretinde bulunarak dualar etti.

Özgür Özel’den Menemen’de taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 9 Aralık tarihinde hayata gözlerini yuman akrabası Enver Özge’nin vefatı nedeniyle İzmir’in Menemen ilçesine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Taziye evinde merhumun ailesi ve yakınları tarafından karşılanan Özel, derin üzüntüsünü paylaşarak aile üyelerine başsağlığı dileklerini sundu. Özellikle merhumun oğlu Nevzat Özge ile yakından ilgilenen Özel, ailenin acısını paylaşarak sabır ve metanet temennilerinde bulundu. Samimi bir atmosferde geçen ziyarette merhum Enver Özge için dualar okundu.

Güney Temiz’in kabri başında vefa anları

Genel Başkan Özgür Özel’in taziye programı İzmir ile sınırlı kalmadı. Özel, geçtiğimiz yılın Mart ayında yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Güney Temiz’i de unutmadı. Saruhanlı ilçesine giden Özel, burada Güney Temiz’in kabri başında durarak dua etti.

Önemli isimler eşlik etti

İzmir ve Manisa duraklarını kapsayan bu anlamlı ziyaretler sırasında CHP Lideri Özgür Özel’e bölgenin önemli yerel yöneticileri ve partililer de eşlik etti. Ziyaret heyetinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey hazır bulundu. Partililerin de yoğun katılım gösterdiği programda, yerel teşkilatlarla bir araya gelen Özel, taziye ziyaretlerini tamamlamasının ardından bölgeden ayrıldı.