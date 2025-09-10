Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Çeşme açıklarında görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) ekipleri, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmeni tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik bot ekibi, operasyon sonucunda bottaki 33 düzensiz göçmeni yakaladı.

Bununla birlikte, aynı bölgede durdurulan başka bir lastik botta ise 4’ü çocuk olmak üzere 42 düzensiz göçmen daha yakalandı. Çeşme açıklarında toplam 75 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Seferihisar’da motor arızasıyla sürüklendi

Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botta bulunan düzensiz göçmenler, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Yardım talebinde bulunulması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) sevk edildi.

Ekipler, arıza yapan bottaki 7’si çocuk 38 düzensiz göçmeni kurtardı. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler daha sonra resmi işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi

Yakalanan ve kurtarılan toplam 113 düzensiz göçmenin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildiği bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi’nde düzensiz göçmen geçişlerine karşı denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurguladı.