Son Mühür/Gamze Eskiköy- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İzmir Ticaret Odası’nda iş dünyasıyla kapalı kapılar ardında buluştu. 3,5 saat süren toplantıda İzmir’in yatırım potansiyeli masaya yatırıldı. Şimşek, kentin özellikle lojistik, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme alanlarında büyük fırsatlara sahip olduğunu vurgulayarak, “İzmir bu alanlardan büyük pay alabilir. Beklentilerimiz yüksek, biz de destekleyeceğiz” dedi.

3,5 saatlik toplantı kapalı kapılar ardında

İzmir Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen toplantıya çok sayıda iş dünyası temsilcisi katıldı. Basına kapalı olarak yapılan buluşma 3,5 saat sürdü. Bakan Şimşek, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve geleceğe dair planlar hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Sanayide dönüşüm için HIT-30 Programı!

Toplantıda ayrıca “Sanayide dönüşüm: HIT-30 Programı” da gündeme geldi. Program, 8 ana alan ve 30’dan fazla öncelikli yatırım konusunu kapsıyor.

İlk çağrı: Yeşil teknolojiler → 5 şirket, toplam yatırım 2,6 milyar dolar

İkinci çağrı (hala açık): Elektrikli araçlar, batarya, çip → 2 şirket, toplam yatırım 2 milyar dolar

Açılacak çağrılar: Veri merkezleri, biyoteknoloji, endüstriyel robotlar, yeşil hidrojen

İzmir’in gelecek vizyonu: Üç ana başlık

Bakanlığın sunumunda İzmir’in gelecek vizyonuna da özel yer verildi. İzmir’in üç ana başlıkta konumlanacağı ifade edildi:

Yeşil Sanayi Üssü

İleri İmalat Üssü

Lojistik ve Turizm Üssü

“İzmir bu alanlardan büyük pay alabilir”

Şimşek, özellikle İzmir’in stratejik konumuna vurgu yaparak, lojistikten dijitalleşmeye kadar birçok alanda ciddi potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Bakan, “İzmir bu alanlardan büyük pay alabilir. Beklentilerimiz yüksek, biz de destekleyeceğiz” sözleriyle kente yönelik yatırım mesajını güçlendirdi.