21 Ocak 2026 tarihinde saat 01.25 sıralarında, Seferihisar açıklarında görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9), deniz üzerinde hareket halinde olan şüpheli bir lastik botu tespit etti. Yapılan incelemede botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu belirlendi.

Sahil Güvenlik gemisi bölgeye sevk edildi

Radar tespitinin ardından botun konumu netleştirildi ve bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) yönlendirildi. Kısa sürede lastik bota ulaşan ekipler, hareket halindeki botu durdurarak kontrol altına aldı.

Lastik botta 43 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik unsurları tarafından yapılan kontrolde, lastik bot içerisinde toplam 43 düzensiz göçmenin bulunduğu tespit edildi. Göçmenler güvenli şekilde karaya çıkarıldı.

Göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olayla ilgili resmi işlemlerin ilgili birimler tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.