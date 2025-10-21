Son Mühür/ Osman Günden - Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ), Türkiye’de bir ilke imza atarak “Bölgesel Yangınlara Müdahale Tatbikatı” gerçekleştirdi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta ekipler, afet ve yangın anında koordinasyon, hızlı müdahale ve tahliye süreçlerini başarıyla test etti.

Türkiye’de ilk uygulama

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ), sanayi güvenliğinde örnek bir adım atarak Türkiye’nin ilk bölgesel yangın tatbikatını düzenledi. 13 milyon metrekarelik alanda faaliyet gösteren, 500’ün üzerinde firmaya ev sahipliği yapan ve 26 bin 500 kişiye istihdam sağlayan KOSBİ, tatbikatla afetlere karşı hazırlık kültürünü güçlendirmeyi hedefledi.

Gerçeğini aratmayan tatbikat

Afet ve Yangın Güvenliği Uzmanı Hakan Erdaş koordinasyonunda, Dikkan Kablo Fabrikası’nda düzenlenen tatbikata; Kansai Altan Boya, Akdeniz Chemson ve KOSBİ İtfaiyesi ekipleri aktif olarak katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı gözetiminde yürütülen uygulamada, yangına müdahale ve yaralı tahliye senaryosu başarıyla gerçekleştirildi. Erdaş, “Hedefimiz yalnızca yangına müdahale değil; iletişim, tahliye ve iş birliği süreçlerini de test etmekti. Gerçek bir olay senaryosu üzerinden ilerledik, böylece kriz anında koordinasyon gücümüzü ölçtük” dedi.

“Sanayi güvenliği kültürünü kurumsallaştırıyoruz”

KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Erol Diren, tatbikatın Türkiye’deki sanayi bölgeleri için örnek teşkil ettiğini vurguladı “Üretimin sürdürülebilirliği kadar güvenliği de önceliğimiz. Bu tatbikat, afet bilincini güçlendiren ve kriz yönetiminde dayanıklılığı artıran bir uygulama oldu. KOSBİ, sanayi güvenliği kültürünün öncüsü olmaya devam edecek.”

Tatbikatta yoğun ilgi

Dikkan Firması sponsorluğunda gerçekleştirilen tatbikatta açılan stantlar da büyük ilgi gördü. Holmatro CR, A Yangın Güvenlik Sistemleri, Acar İtfaiye ve Mert Yangın Güvenlik Sistemleri ekipman desteği sağlayarak sürece katkıda bulundu. KOSBİ, bu iş birliğiyle afet hazırlığında ve güvenli üretim kültüründe öncü bir model oluşturdu.