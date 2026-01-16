Son Mühür- İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 15 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 155 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Geniş kapsamlı çalışmalarda yakalanan zanlılardan 50’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir’den sahil şeridine uzanan ağ deşifre edildi

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen titiz çalışmalar meyvesini verdi. Özellikle büyük şehirlerden İzmir gibi stratejik sahil şeridi illerine uzanan organize suç ağları deşifre edildi. Son iki haftadır kesintisiz devam eden operasyonlar; Aydın, Çanakkale, Edirne, Muğla ve İzmir gibi kritik geçiş noktalarının yanı sıra sınır illerini de kapsayan geniş bir coğrafyada yürütüldü.

Hava ve karadan tam saha baskı

Operasyonların teknik detaylarında jandarmanın teknolojik gücü ön plana çıktı. Jandarma İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan anlık takip yapılırken, karadan ise İl Jandarma Komutanlıkları ve Jandarma Komandoları operasyonel destek sağladı. Yapılan aramalarda suç şebekelerine ait;

81 adet araç

6 adet bot ele geçirilerek göçmen sevkiyatında kullanılan lojistik altyapı çökertildi.

50 tutuklama ve adli kontrol kararları

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 155 organizatörden 50’si, çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 27 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer zanlıların ifade ve adli işlemleri devam ediyor. Yetkililer, yasa dışı göç yollarını organize eden yapılara karşı hukuki zeminde en sert tedbirlerin uygulanacağını vurguladı.

"İnsan hakları ve güvenlik dengesi" vurgusu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göç yönetiminin güvenlik boyutunun hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına riayet temelinde yürütüldüğünü belirtti. Bakan Yerlikaya, sınır güvenliğinin üstün teknolojiler ve gelişmiş izleme sistemleriyle güçlendirildiğini ifade ederek, sahada ter döken jandarma ekiplerini tebrik etti.