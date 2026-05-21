Son Mühür/ Osman Günden- İzmir sağlık teşkilatında aylardır süren "yetki" yarışı, 15 Mayıs mutabakat sürecinin tamamlanmasıyla netlik kazandı.

Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Gencer Yılmaz, sürece dair yaptığı açıklamada sahadaki samimiyetin kazandığını vurguladı.

"Siyaset koridorlarında değil sahada kazandık"

Seçim sürecinde yaşanan gerginliklere ve iddialara değinen Gencer Yılmaz, bazı kesimlerin sendikal mücadeleyi siyasi hesaplarla karıştırmaya çalıştığını savundu. Hastane koridorlarında çeşitli siyasi isimler üzerinden baskı kurulmaya çalışıldığını öne süren Yılmaz, bu durumu sert bir dille eleştirdi. Sendikacılığın kapalı kapılar ardında değil, bizzat sağlık çalışanının yanında yapılması gerektiğini hatırlatan Yılmaz, iradenin engellenemediğini belirtti.

Başkan Yılmaz, siyasetin asli görevinin demokratik kararlara saygı duymak olduğunu hatırlattı. Ona göre sağlık çalışanı her şeyi en ince ayrıntısına kadar izliyor ve izlemeye devam ediyor. Kimin kendisi için ter döktüğünü, kimin ise sadece koltuk hesabı yaptığını görüyor.

10 bini aşkın üyeyle yeniden yetki

Mutabakat masasından çıkan rakamlar, Sağlık-Sen’in İzmir’deki dominasyonunu rakamsal olarak da ortaya koydu. İzmir’deki Sağlık Bakanlığı tesisleri ve üniversite hastanelerinde 10 bin barajını aşan Sağlık-Sen İzmir 1, 2 ve 3 No’lu şubeler, yetkiyi açık ara farkla elinde tutmayı başardı.

Yılmaz, bu başarının tesadüf olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Mevzuatı kendi çıkarlarına göre yontanlara en güzel cevabı yine çalışanlarımız verdi. Sağlık çalışanı samimiyet testini kimin geçtiğini çok iyi biliyor. Tüm Türkiye’de olduğu gibi İzmir’de de yetki ve güvenin tek adresi Sağlık-Sen’dir."