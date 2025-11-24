Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve İzmir Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Geçmiş, Şimdi, Gelecek" temasıyla düzenlenen "Create in İzmir EXPO: Kapsül" programında yaptığı çarpıcı konuşmayla kentin gelecek vizyonunu ortaya koydu. İnovasyon ve yaratıcılığın, özellikle kamu kurumlarında başlaması gereken bir dönüşümün anahtarı olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, "İzmir'de belediye olarak köklü bir yönetim anlayışı değişikliğini hayata geçirmeye çalışıyoruz. Kamu sektörü, yaratıcı bireylerle iş birliği yapan, üreten, tasarlayan ve bu değişime yön veren aktif bir aktör olmak zorundadır" dedi. Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin başarıya ulaşacağına inandığı zihinsel dönüşüm sürecinin sadece bir gözlemcisi değil, en önemli itici güçlerinden biri olacağını net bir dille ifade etti.

Yaratıcılık buluşması: "Create in İzmir EXPO: Kapsül" başladı

İzmir Vakfı'nın İZFAŞ (İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri AŞ) adına Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü Dr. Cemil Tugay liderliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) iş birliğiyle organize edilen "Create in İzmir EXPO: Kapsül" programı, Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde start aldı. Etkinlik, kentin kültürel ve ekonomik geleceğine ışık tutacak zengin içeriğiyle 25 Kasım 2025 tarihine kadar devam edecek. Açılış konferansında yerel yönetim, sivil toplum, iş dünyası ve akademi temsilcileri bir araya gelerek projenin sunumunu dinledi.

İnovasyon kültürü şart: Geçmişten geleceğe bağ kurmak

Başkan Tugay, konuşmasında şehrin geleceği için yaratıcılığın nasıl konumlandırılması gerektiği sorusunu gündeme getirdi. Bu durumun sadece bir kamusal görevden öte, tüm toplumun benimsemesi gereken bir inovasyon ve yaratıcılık kültürü oluşturma ihtiyacını işaret ettiğini belirtti. İzmir'in en az 8 bin 500 yıllık bir geçmişe sahip, liman ve ticaret şehri olarak çok kültürlü yapısıyla öne çıkan özel bir kent olduğunu hatırlattı. Tugay, "Geçmişi bugüne bağlayan bir düşünce içinde olmalı, ama aynı zamanda şekillendireceğimiz bir geleceğin de kararlarını vermeliyiz" diye ekledi. Bu bağlamda, Türkiye'nin en eski uluslararası fuarı olan İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) şehrin yaratıcı ve yenilikçi kültürünün gelişimine yaptığı büyük katkıya özellikle değindi.

Kamudaki engel aşılmalı: Yeni yönetim anlayışı

İzmir'in 10 üniversitesi, yaklaşık 200 bin üniversite öğrencisi, güçlü akademik altyapısı, tarım teknolojileri ve oyun sektöründeki ilerlemeleri, zengin gastronomisi ile muazzam bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Tugay, buna rağmen kentin bu potansiyelin gerisinde kaldığını söyledi. Sorunun kaynağını ise kamu yönetimi sisteminde gördüğünü belirterek, "Bürokrasiyi ve hiyerarşiyi bu denli katı hale getiren, toplumun farklı kesimlerini birbirinden ayıran anlayış, inovasyon ve yaratıcılığın önündeki temel engeldir" değerlendirmesini yaptı. Belediye başkanı olarak, belediyenin en çok değişmesi gereken kurumlardan biri olduğunu savundu ve "İzmir'de yeni bir yönetim modelini hayata geçiriyoruz. Kamu, yaratıcı insanlarla birlikte düşünen, tasarlayan ve üreten bir aktör olmak mecburiyetindedir" ifadelerini kullandı. Tugay, kamu, yaratıcı topluluk ve akademi üçgeninin güçlenmesiyle şehirlerin sadece ekonomik değil, kültürel anlamda da sıçrama yaşayacağını, İzmir'de bu yapıyı kurmaya kararlı olduklarını dile getirdi.

Yaratıcı ekonomide yeni dönem: Uluslararası ağlar

Başkan Tugay, yaratıcı ekonomi alanında uluslararası ağlara katılımı artırdıklarını belirterek, şu anda yaratıcı endüstrilerin şehir ekonomisindeki payının yaklaşık yüzde 0,6 ve istihdam payının yaklaşık yüzde 0,9 olduğunu kaydetti. İzmir'in ciddi bir büyüme potansiyeline sahip olduğunun altını çizerek, hangi alanlara yoğunlaşılacağının kent sakinleri ve kurumlarının vereceği kararlarla belirleneceğini ifade etti.

Akademiden güçlü destek: Geleceğe yatırım

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, Create in İzmir EXPO Projesi'nin şehrin yaratıcı enerjisini, üretim kültürünü ve geleceğe dair umutlarını bir araya getiren benzersiz bir platform sunduğunu belirtti. Projenin, İEÜ koordinatörlüğünde, İzmir’in kültürel ve endüstriyel gücünü artırmak amacıyla hayata geçirildiğini aktardı. Abacıoğlu, "Bu proje, gençlerin yenilikçi fikirleri, tasarımcı, sanatçı ve yaratıcı profesyonellerin üretimleri ile akademi, kamu ve özel sektör iş birliğini gözler önüne seriyor. Create in İzmir, şehrin geleceğine yapılan uzun vadeli bir yatırım olup, İzmir’in yaratıcı ekonomideki profilini ulusal ve uluslararası düzeyde güçlendireceğine yürekten inanıyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Somut çıktılar paylaşılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje Yönetimi Daire Başkanı Abdulkadir Güventürk, yaratıcı endüstrileri destekleme adımlarını özetleyerek, yaratıcı ürün ve hizmetlerin artırılmasını hedeflediklerini söyledi. Güventürk, Create in İzmir EXPO kapsamında önümüzdeki üç gün boyunca somut çıktıların paylaşılacağını ve Bakanlık olarak organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme ve tasarım merkezleri gibi alanları desteklemeye devam ettiklerini belirterek İzmir'de yaratıcı ekonomi çalışmalarının artacağı beklentisini dile getirdi.

İş dünyası öncülüğü: Sürdürülebilir kalkınma

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, etkinliğin İzmir'in geleceğini şekillendiren yeni endüstriler için kapı araladığını belirtti. EGİAD olarak 35 yıldır geleceğin iş insanlarını yetiştirmeyi amaçladıklarını ve yaratıcı endüstrilerin, İzmir'in sürdürülebilir kalkınması için en güçlü tetikleyici unsurlardan biri olduğunu ifade ederek, projenin örnek teşkil eden bir çalışma olduğuna olan inançlarını vurguladı.

Programın odak noktaları ve uluslararası vizyon

İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaratıcı Ekonomi Merkezi Müdürü Dr. Gözde Çeviker, sunumuyla proje hakkında detaylı bilgi vererek "İzmir için yeni bir başlangıç" mesajını iletti. Programın konuklarından, kentlerin kültürel dönüşümü üzerine çalışmalarıyla tanınan Charles Landry, "Şehirlerin Yaratıcılık ve Hayal Gücü ile Dönüşümü" vizyonunu İzmir özelinde tartıştı.

"Geçmiş, Şimdi, Gelecek" temalı EXPO, İzmir’in kültürel mirasını tasarım ve üretim gücüyle birleştirerek kentin yaratıcı endüstrilerdeki dönüşümünü uluslararası bir bakış açısıyla sahneleyecek. Moda, tasarım, mimarlık, dijital kültür, gastronomi, reklam, sanat ve oyun gibi farklı disiplinleri bir araya getiren paneller, atölyeler, sergiler, film gösterimleri ve deneyim alanları katılımcılarla buluşuyor. UNESCO Küresel Yaratıcı Ekonomi Kürsüsü Başkanı Prof. Andy Pratt, "Yaratıcı Ekosistem Kurmak ve Sürdürmek" başlıklı konuşmasında, kapsayıcı ekonomik kalkınma, sosyal inovasyon ve kentsel yaratıcılık eksenindeki küresel yaklaşımları paylaştı.

Ayrıca, Newcastle Üniversitesi ve ODTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Menelaos Gkartzios'un 24 Kasım'daki "Kırsalda Yaratıcılık: Mekânın Hikayesi" oturumu ile kırsal bağlamlarda yaratıcı üretimin yerel dönüşüme katkısı masaya yatırılacak. 25 Kasım'da ise İtalya’nın önde gelen moda tasarımcılarından Silvio Betterelli moderatörlüğünde tasarım eğitiminin zanaat, üretim ve yenilik arasındaki köprüyü nasıl kurduğu ele alınacak.

Etkinlik kapsamında, İzmir Zaman Makinesi - Sanal Gerçeklik Deneyimi, Bumerang Reklam Ödülleri, Creative Talks, Ege Mutfak Atölyesi: 3 Kültür 1 Sofra, Dijital Oyun Alanı gibi pek çok farklı deneyim alanı ziyaretçilerle buluşacak. Sanatçı Özlem Kalmaz’ın kişisel sergisi “Doğanın Belleği: İzmir’den Yankılar” ve Ideathon-Creathon süreçlerinde geliştirilen yenilikçi prototiplerin sergilendiği Create in İzmir Projesi Sergisi de özgün bir seçki sunuyor. Program, genç yaratıcılar, akademisyenler, girişimciler ve sanatçılar için İzmir’in geleceğini birlikte tasarlama daveti niteliği taşıyor.