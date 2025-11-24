ABD, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik olarak İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan barış planı toplantılarının ardından tarafların “güncellenmiş ve revize edilmiş bir barış çerçevesi taslağı” oluşturduğunu duyurdu.

Görüşmeler yapıcı atmosferde geçti

Beyaz Saray’ın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, ABD yönetiminin gündeme getirdiği barış planı çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıların yapıcı bir atmosferde sürdüğü belirtildi. Açıklamada, adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik ortak taahhütlerin öne çıktığı vurgulandı.

Taraflar kayda değer ilerleme sağladı

Toplantıların ardından hem ABD hem Ukrayna tarafının “kayda değer ilerleme” sağladığı ifade edildi. Bu süreçte iki ülkenin ortaklaşa “revize edilmiş bir barış çerçevesi taslağı” hazırladığı açıklandı.

Ukrayna ve ABD taslak üzerinde çalışmayı sürdürecek

Beyaz Saray açıklamasında, ilerleyen günlerde Ukrayna ve ABD’nin ortak öneriler doğrultusunda taslak üzerinde çalışmaya devam edeceği kaydedildi. Sürecin ilerlemesiyle birlikte Avrupa ülkeleriyle de istişarelerin yoğunlaşacağı belirtildi.

Nihai karar iki ülke tarafından verilecek

Açıklamada ayrıca, barış sürecine ilişkin nihai kararların yalnızca Ukrayna ve ABD tarafından alınacağı vurgulandı. Bu durum, taslağın son şeklinin iki ülkenin mutabakatıyla belirleneceğine işaret ediyor.