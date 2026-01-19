İzmir emniyeti, şehir genelinde huzur ve güvenliği tesis etmek amacıyla yürüttüğü aranan şahıslara yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yargılandığı davalardan hapis cezası alan ancak adaletten kaçmaya çalışan şahısların izini sürerken önemli bir başarıya daha imza attı. Kamu mallarına yönelik hırsızlık suçundan sabıkası bulunan bir firarinin gizlendiği nokta, polisin teknik takip ve saha çalışmaları neticesinde gün yüzüne çıkarıldı.

Teknik takip ve konteyner operasyonu

Emniyet birimlerine ulaşan istihbari bilgiler doğrultusunda, "kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşyalar hakkında hırsızlık" suçlamasıyla aranan 53 yaşındaki Ö.Ç.’nin bir konteyner içerisinde saklandığı belirlendi. Şahsın yakalanmamak için ıssız bir noktadaki konteyneri barınak olarak seçtiğini tespit eden sivil ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Belirlenen koordinatlara gerçekleştirilen ani baskın sonucunda firari hükümlü, kaçmaya fırsat bulamadan polis ekipleri tarafından kıskıvrak etkisiz hale getirildi.

14 yıllık kesinleşmiş ceza ortaya çıktı

Gözaltına alınan Ö.Ç.’nin emniyetteki detaylı kimlik kontrolü ve UYAP üzerinden gerçekleştirilen sorgulaması, şahsın suç dosyasının kabarık olduğunu ortaya koydu. Yapılan incelemelerde, zanlının işlediği hırsızlık suçları nedeniyle hakkında 14 yıl 15 gün hapis cezasının bulunduğu ve bu cezasının yargı mercilerince kesinleşmiş olduğu saptandı. Uzun süredir firari olarak aranan hükümlünün, bu operasyonla birlikte adalet önündeki kaçışı da son bulmuş oldu.