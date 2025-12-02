Son Mühür - 2016 yılından bu yana Akdeniz pamuk ülkelerini bir araya getiren Akdeniz Pamuk Yolu Etkinliği’nin sekizincisi, Yunanistan’ın Selanik kentinde gerçekleştirildi. Etkinlik, İzmir Ticaret Borsası ile İspanya Ulusal Pamuk Merkezi iş birliğinde, Yunan Pamuk Birliği’nin ev sahipliğinde düzenlendi.

27 Kasım Perşembe günü yapılan toplantıya Türkiye, İspanya, Mısır ve Yunanistan başta olmak üzere farklı ülkelerden pamuk ve tekstil sektörü temsilcileri katıldı. Etkinlikte, pamuk piyasalarındaki güncel gelişmeler, sürdürülebilir üretim ve küresel riskler ele alındı.

“Sürdürülebilirlik stratejik zorunluluk”

Açılış konuşmalarında İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uçak söz aldı. Türkiye’nin dünyanın en büyük GDO’suz pamuk üreticilerinden biri olduğunu belirten Uçak, “GMO Free Turkish Cotton” garanti markasıyla tohumdan hazır giyime kadar tam izlenebilirlik standardı sağlandığını aktardı.

Pamuk ticaretinde sürdürülebilirliğin artık bir tercih değil, stratejik bir zorunluluk olduğuna dikkat çeken Uçak; iklim krizi, yeşil dönüşüm, yeni üretim teknolojileri ve tedarik zinciri risklerine karşı daha dayanıklı ve kapsayıcı bir pamuk ticareti modelinin birlikte inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

İZLADAŞ’a uluslararası yetki

Bülent Uçak, İzmir Ticaret Borsası Laboratuvar, Ar-Ge ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.’nin ICA Bremen sertifikasyon denetimlerini tamamladığını ve bu sertifikaya sahip dünyadaki 12’nci laboratuvar olduğunu belirtti. İZLADAŞ’ın kalite anlaşmazlıklarında hakem laboratuvar yetkisi kazandığı ifade edildi.

Türkiye pamukta stratejik konumda

Program kapsamında İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Şeref İyiuyarlar, Türkiye’de pamuk sektörünün güncel durumuna ilişkin sunum yaptı. İyiuyarlar, pamuğun Türkiye için stratejik bir ürün olduğunu belirterek, yıllık 1,5 milyon tonluk tüketim ve 30 milyar dolarlık tekstil-konfeksiyon ihracatının sektörün küresel gücünü ortaya koyduğunu söyledi.

Türkiye’nin coğrafi avantajı, üretim kapasitesi ve yerli hammaddesiyle Akdeniz’de pamuklu tekstilin üretim ve ticaret merkezlerinden biri haline geldiğini ifade eden İyiuyarlar, Türk üreticisinin modern teknolojiyle kaliteli ve GDO’suz pamuk ürettiğine dikkat çekti.

Üretici artan maliyetlerle karşı karşıya

İyiuyarlar, küresel talep düşüşü, artan üretim maliyetleri, yüksek enflasyon ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntıların üreticiyi zorladığını belirtti. İklim krizi nedeniyle verim ve ekim alanlarının daraldığını ifade eden İyiuyarlar, 2025/26 sezonunda Ege’de ve Türkiye genelinde pamuk üretiminde gerileme yaşandığını kaydetti.

Çözüm önerileri arasında suyun verimli kullanımı ve kuraklığa dayanıklı pamuk çeşitlerinin yaygınlaştırılması öne çıktı.

Pamuk için ortak çağrı

Sentetik elyafların yükselişiyle pamuk kullanımının gerilediğine dikkat çeken İyiuyarlar, pamuğun çevre dostu ve sürdürülebilir bir alternatif olduğunu hatırlatarak pamuk kullanımını artıracak ortak çalışmalar yapılması çağrısında bulundu.

Etkinlikte ayrıca Amerika ve Akdeniz ülkelerindeki pamuk piyasalarına yönelik güncel değerlendirmeler paylaşılırken, pamuk-polyester rekabeti üzerine sunumlar gerçekleştirildi. Program, karşılıklı anı takdimiyle sona erdi.