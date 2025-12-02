Son Mühür- İzmir’de süregelen su sorunu, planlı ve plansız kesintilerle kent genelinde etkisini sürdürüyor. Uzmanlar, gece saatlerinde uygulanan planlı kesintilerin su kaynaklarının korunması açısından faydalı olduğunu ifade etse de, uygulamanın günlük yaşamı giderek daha fazla zorlaştırdığı görülüyor.

Gece saatlerinde planlı kesinti uygulanacak

İZSU tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, bugün 23.00 ile 05.00 saatleri arasında geniş bir alanda planlı su kesintisi yapılacak. Bu kapsamda;

Karşıyaka’da Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı, Yamanlar ve Zübeyde Hanım mahalleleri,

Çiğli’de Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı, Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent ve Yeni mahalleleri,

Bayraklı’da 75. Yıl, Alpaslan, Adalet, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Manavkuyu, Mansuroğlu, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Osmangazi, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu ve Yamanlar mahalleleri,

Menemen’de 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, İsmet İnönü, İstiklal, Kemal Atatürk, Uğur Mumcu, Ulukent, Ulus, Yahşelli, Yeşilpınar ve Zeytinlik mahalleleri,

Bornova’da Atatürk, Çamiçi, Çamkule’nin bir bölümü, Çınar, Doğanlar, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa’nın bir bölümü, Gökdere, Gürpınar, İnönü, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Laka, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Ümit, Yeşilçam ve Yıldırım Beyazıt mahalleleri,

Gaziemir’de Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez’in bir bölümü, Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil ve Zafer mahalleleri,

Menderes’te ise Görece, Ata, Hürriyet ve Cumhuriyet mahalleleri kesintiden etkilenecek.

Arıza ve bakım çalışmaları kesintileri artırıyor

Planlı uygulamalara ek olarak, bakım çalışmaları ve hat arızaları nedeniyle gün içinde farklı ilçelerde de su kesintileri yaşanıyor.

Aliağa’nın Çaltılıdere Mahallesi’nde, ana boru arızası sebebiyle saat 10.14-12.14 arasında yaklaşık iki saatlik kesinti uygulanacağı bildirildi.

Buca Çamlık Mahallesi’nde ise yoğun kullanım kaynaklı ana hat sorunu nedeniyle saat 10.11-12.11 arasında su verilemeyecek.

Gaziemir Fatih Mahallesi’nde, Sanayi Caddesi üzerinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 09.50-11.50 saatleri arasında kesinti yapılacağı açıklandı.

Karabağlar’da Metin Oktay, Salih Omurtak ve Şehitler mahallelerinde bölge sayaç bakım çalışmaları sebebiyle 09.40-10.40 saatleri arasında su kesintisi öngörülüyor.

Karşıyaka Aksoy ve Bostanlı mahallelerinde branşman arızası nedeniyle 10.34-11.34 saatleri arasında, Cumhuriyet Mahallesi’nde ise yine branşman kaynaklı bir sorun nedeniyle 08.49-10.49 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak.

Ödemiş Birgi Mahallesi’nde, telekom kazısı sırasında şebekeye zarar verilmesi sonucu oluşan ana boru arızası nedeniyle 10.40-15.00 saatleri arasında yaklaşık dört saatlik kesinti beklendiği belirtildi.

Seferihisar’ın Camikebir ve Sığacık mahallelerinde ise bağlantı çalışmaları sebebiyle 08.40-12.00 saatleri arasında su verilemeyeceği duyuruldu.

Vatandaşlar uyarıldı

Yetkililer, kesintilerden olumsuz etkilenmemek için vatandaşların tedbirli olmaları, gerekli su ihtiyaçlarını önceden karşılamaları ve yapılan bilgilendirmeleri takip etmeleri gerektiğini belirtti.