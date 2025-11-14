İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı şirketleri olan İZELMAN, İZENERJİ ve İZFAŞ bünyesindeki işçiler, üç aydır biriken sosyal haklarının ödenmemesi gerekçesiyle 11 Kasım'da başlattıkları oturma eylemine şimdilik ara verme kararı aldı. İşçiler, gelecekteki eylem planlarını belirlemek üzere sendika yönetim kurullarının toplanacağını duyurdu.

İşveren tarafından görüşme talebi gelmedi iddiası

Kültürpark 9 Eylül Kapısı önünde devam eden protesto eyleminin sonlandırılmasına dair açıklamayı, işçiler adına Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül yaptı. Gül, bu süre zarfında işveren tarafından herhangi bir olumlu adım atılmadığını veya görüşme talebinde bulunulmadığını ileri sürdü.

Başkan Gül, işçilerin kararlılığını şu sözlerle ifade etti:

"Bugüne kadar oturma eylemimizi burada sürdürdük. Ancak işveren tarafından bize yönelik hiçbir şekilde bir görüşme talebi veya yapıcı bir adım gelmedi. Bu nedenle biz, bugünden itibaren buradaki eylemimizi sonlandırma kararı aldık."

Yeni yol haritası Pazartesi günü belirleniyor

Ercan Gül, eylemin sonlandırılmasının bir geri adım olmadığını, aksine yeni bir strateji oluşturma sürecine girildiğini belirtti. Sendika olarak Pazartesi günü yönetim kurullarının bir araya geleceğini duyuran Gül, açıklamasında şunları kaydetti:

"Pazartesi günü yönetim kurullarımız toplanacak. Genel merkezimizle de istişarelerimizi tamamlayacağız ve önümüzdeki günlerde eylemimizi hangi şekilde sürdüreceğimize dair kararımızı alacağız. Bu kararımızı aldıktan sonra ise belirlenen yeni yol haritasını en kısa sürede tekrar kamuoyuyla paylaşacağız."