Son Mühür / İzmir Oto Galericileri ve Oto Alım Satım İş Takip Yıkama ve Yağlama Esnaf Odası, internet ilan platformu Sahibinden’in uyguladığı yüksek fiyat artışlarını Rekabet Kurumu’na taşıdı. Oda hazırladıkları yazılı dilekçe ile artan ilan ücretlerinin hem esnafı hem de tüketiciyi olumsuz etkilediğini vurguladı. Rekabet Kurumu Birinci Denetim ve Uygulama Dairesi Başkanlığı’na gönderilen resmi yazıda, “sarı site” olarak bilinen ilan platformlarının her geçen gün fahiş şekilde artan ücretlerinin esnaf tarafından sorgulandığının da altı çizildi.

“Fiyat artışları neye göre belirleniyor?”

Odanın açıklamasına göre, üyelerin önemli bir bölümü portföylerindeki araçları internet üzerinden satışa çıkarabilmek için sarı sitelere ilan vermek zorunda kalıyor ancak aylık üyelik bedellerinin aşırı yükselmesi, araç maliyetlerine ek yük bindiriyor. Odanın hazırladığı dilekçede, “Bu fiyat artışının neye göre belirlendiğini odamız ve üyelerimiz tarafından merak edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

“Fiyatların yükselmesine neden oluyor”

Odaya kayıtlı oto galerici esnafının tamamının istisnasız sarı sitelerin çevrim içi ilan yerlerine kayıtlı üye olduğunu ve portföylerindeki araçların tamamını internet üzerinden satışa çıkardıklarını belirten yazıda, “Esnaflarımız web sitesi üzerinden araç ilanı verdikleri için ve bu gibi firmaların aylık üyelik bedellerinin yüksek olmasından dolayı araç maliyetlerine eklenmektedir ve son kullanıcı olarak tabir ettiğimiz binicilere alım gücü zorlaştırılmaktadır. Üyelerimiz vatandaşın tercih ettiği Sahibinden sitesine mecbur kalmışlardır. Bunu bilen sahibinden yukarıda belirttiğimiz tarihlerde yüzde 100’den fazla artışları üyelerine uygulayarak fahiş fiyatlarla mağdur etmiştir. Sektörün öncelikli isim listesinin başında Sahibinden sitesi gelmektedir. Sahibinden sitesinin koymuş olduğu fiyat listesi diğer reklam sitelerine de öncülük etmektedir. Bu nedenle Sahibinden’e yapılacak müdahale tüm piyasalarda etkisini gösterecektir, bir dükkan kirası öder gibi Sahibinden’e para ödendiği bilinmektedir. Söz konusu sitenin esnafa satış desteği verdiği gibi Türkiye 2 el Araç piyasasında araç fiyatlarının yükselmesine katkı sağladığı da önemli bir konudur” denildi.

Oda Başkanı Zafer Dursun ve Genel Sekreter Gülay İnam imzasıyla gönderilen yazıda, gereğinin yapılması istenildi.