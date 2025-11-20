Son Mühür- İzmir Metro hattında bugün Basmane İstasyonu’nda meydana gelen balata arızası, yolcular arasında kısa süreli paniğe yol açtı.

Bir vagonda balata kaynaklı yanma oluşması sonucu istasyonda duman görüldü. Metro ekiplerinin hızlı müdahalesiyle durum kısa sürede kontrol altına alındı.

Seferlerde kısa süreli aksama yaşandı

Duman oluşumunun ardından seferlerde kısa süreli bir aksama meydana geldi. Teknik ekipler arızanın tespit edilmesinin ardından ilgili vagonu Halkapınar’daki onarım istasyonuna çekti. Diğer trenler güvenli şekilde seferlerine devam etti.

Yaralanma olmadığı açıklandı

Olay sonrası yapılan ilk değerlendirmelerde herhangi bir yolcunun yaralanmadığı bildirildi. İstasyonda bulunan yolcular kontrollü şekilde yönlendirilirken, metro hattında ek güvenlik tedbirleri uygulandı.

İzmir Metro A.Ş.’den açıklama yapıldı

Olayın ardından İzmir Metro A.Ş. yetkilileri, yaşanan duruma ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yangın ya da patlama gibi bir durum söz konusu değildir. Olay bugün saat 13.30’da gerçekleşmiştir. Yolculardan yaralı bulunmamakla birlikte gerekli önlemler alınmış ve süreç hızlı bir şekilde kontrol altına alınmıştır.”

Seferler kısa sürede normale döndü

Teknik müdahalenin tamamlanmasının ardından metro hattının yeniden normale döndüğü açıklandı. Hatta herhangi bir kesinti olmadığı, seferlerin planlandığı şekilde devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

İzBB: "Yangın veya patlama söz konusu değil"

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden de resmi açıklama geldi. Bazı haber kaynaklarında yer alan “metroda yangın” ve “patlama” iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyuran belediye, olayın kısa süreli bir arızadan kaynaklanan hafif balata kokusu olduğunu bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Olay sırasında yangın veya patlama söz konusu değildir.” denilerek trenin güvenli şekilde hatta çekildiği, yolcu güvenliği açısından herhangi bir risk oluşmadığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca metro sisteminin normal şekilde işletilmeye devam ettiği ifade edildi.