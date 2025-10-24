Son Mühür/ Osman Günden - Göçmenlerin yoğun olarak kaldığı Basmane’de otel işletmecileri artan maliyetler ve azalan müşteri sayısı nedeniyle ekonomik sıkıntı içinde. İzmir Otelciler Odası Başkanı İbrahim Veral, “Burası İzmir’in en güzel ve tarihsel zenginliğe sahip bölgelerinden biri ama hak ettiği değeri göremiyor” dedi.

Artan giderler otelcileri zorluyor

İzmir’in tarihi semtlerinden Basmane’de faaliyet gösteren oteller, son yıllarda büyük mali sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Elektrik, su ve personel giderlerinin ciddi oranda artmasıyla birlikte otel işletmecileri günlük giderlerini karşılamakta zorlanıyor.

İzmir Otelciler Odası Başkanı İbrahim Veral, Basmane’deki işletmelerin zor durumda olduğunu belirterek, “Bölge artık pek tercih edilmiyor. Sosyal faaliyetlerin yetersizliği, çevrenin bakımsız kalması ve göçmen yoğunluğu, şehre gelen turistlerin bu bölgeyi tercih etmemesine yol açtı” ifadelerini kullandı.

“Basmane, İzmir’in tarihsel zenginliğini yansıtıyor”

Veral, Basmane’nin İzmir’in en köklü bölgelerinden biri olduğunu hatırlatarak, “Oysa burası İzmir’in en güzel, en tarihsel bölgelerinden biri. Bu potansiyeli harekete geçirmek ve bölgeyi yeniden cazibe merkezi haline getirmek için ortak bir irade gerekiyor” dedi.

“Oldtown havasında bir dönüşüm hedefliyoruz”

İzmir Otelciler Odası olarak bölgenin canlandırılmasına yönelik bir proje hazırladıklarını belirten Veral, “İESOB Başkanımız Yalçın Ata ve kentteki kurum temsilcileriyle birlikte projemizi Oteller Sokağı’nda açıklamıştık. Başkan Yalçın Ata bize büyük destek veriyor. Bu alanın komple kalkındırılmaya ihtiyacı var. Amacımız burayı bir Oldtown havasında geliştirmek. Bakanlıkla çalışmalarımız sürüyor, Turizm İl Müdürlüğü de bu konuda istekli. Konak ve Büyükşehir belediyelerinden de adım bekliyoruz. Biz insan kaynağı sağlamaya ve sponsor bulmaya hazırız” dedi.

“Bölgeye destek şart”

Veral, Basmane’nin yeniden canlanması için kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği yapması gerektiğini vurguladı. “İzmir’in tarihi kalbini yeniden turizmle buluşturmak hepimizin görevi” ifadelerini kullandı.